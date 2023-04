Muere Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian

Julián Figueroa, hijo de la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia y del cantante mexicano Joan Sebastian, falleció a los 28 años, según reportaron medios internacionales como Univisión e Infobae la noche de este domingo 9 de abril.

De acuerdo con la información que publicó Univisión, el también cantante fue hallado sin vida en una casa de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Lo mismo consignó Infobae con información de la cadena Telemundo.

Julián Figueroa es el único hijo de la costarricense Maribel Guardia. Foto: Archivo.

Ambos medios aseguran que hasta el momento se desconoce la causa de la muerte del intérprete y que cuando fue encontrado su cuerpo, no tenía signos de violencia.

Más confirmaciones Copiado!

El reconocido periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante fue uno de los primeros en informar sobre el deceso del artista. El comunicador realizó una transmisión en su cuenta de YouTube y comentó que Figueroa murió por causa de un paro cardíaco, lo que aún no está confirmada de manera oficial.

“Lo primero que se suscitó es que parece que había violencia, armas y demás; pero después lo que dijo la alcaldía es que no, que fue encontrado en su habitación muerto. Parece que de un infarto”, explicó el comunicador.

Infante agregó que, según personas allegadas a Figueroa, el intérprete presentó un cuadro de depresión muy fuerte en los últimos días.

La cadena Fox Sports asegura que la Fiscalía de Ciudad de México ya se encuentra realizando las investigaciones del caso.

La página web de Marca, también TVyNovelas y otros medios como El Universal de México se sumaron a reportar la muerte del artista, quien al igual que sus famosos padres se dedicó a la música y a la actuación.

Marca recordó que Figueroa fue conocido por temas como No me importa, Te esperaré y Si me quieres. En la actuación, trabajó en el cine y la televisión. Su último papel fue en la telenovela Mi camino es amarte.

Otro detalle que destacan los medios internacionales es el último posteo que publicó Julián en su Instagram. Este sábado 8 de abril, su padre, el mítico cantautor Joan Sebastián fallecido en el 2015, habría cumplido años, por lo cual Figueroa le dedicó unas sentidas palabras.

“Qué despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades... aquí les va. Vituperan los fanáticos viva el poeta del pueblo, pero a mí me me importa un bledo sólo quiero a mi papá”, escribió Figueroa en una publicación que acompañó con una fotografía suya de niño junto a su padre.

Figueroa estaba casado con Ime Garza-Tuñón y tenía un hijo de nombre José Julián.