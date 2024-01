Miss Universo 2008 y su cambio drástico al pasar de reina de belleza a predicar en una iglesia

La Miss Venezuela y Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, se convirtió en objeto de atención en las plataformas sociales debido a la difusión de varios videos que revelan su papel como predicadora en una iglesia cristiana en Nueva York, Estados Unidos.

Después de culminar su etapa como reina de belleza, decidió orientar su trayectoria desinteresándose en continuar con su carrera como modelo para enfocarse en la propagación de la fe cristiana.

En su perfil de Instagram, que cuenta con más de 1.9 millones de seguidores, compartió una grabación en la que la muestra predicando con gran fervor. Este gesto suscitó diversas reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

“Este salmo habla de petros, que en griego significa piedritas; tú eres petros, todos somos petros. La iglesia y el cuerpo de Cristo somos nosotros porque Jesucristo es la roca y tú eres la piedrita, por eso, uno tiene que soltar todo lo que no le complace para tener una vida”, expresó Dayana Mendoza.

No obstante, su manera de expresarse provocó opiniones encontradas. Mientras algunos elogian su dedicación a comunicar la palabra de Dios, otros consideran que cayó en el fanatismo.

En 2020, Dayana sorprendió a sus seguidores al anunciar que abandonaba por completo la industria de la belleza para dedicarse al servicio a Dios, incluso compartió imágenes de su bautismo en una ceremonia cristiana.

Según el diario venezolano Meridiano, Mendoza tomó esta decisión al sentir que su vida carecía de propósito, y luego de recibir la indicación divina sobre el camino que debía seguir.

“Mi matrimonio fracasó, mi carrera de modelo no me llenaba y no me identificaba, no nada, estaba desesperada, nada salía bien, fue cuando me arrodillé, me rendí y le pedí a Dios que tomara el control y vi la mano poderosa de Dios guiándome, ayudándome y encontrando el camino correcto”, afirmó Mendoza.

La venezolana y Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, ahora se muestra predicando la palabra de Dios.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.