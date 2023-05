Miss Costa Rica prepara ‘reality’ para mostrar lo que nadie ve de las candidatas

Documentar cómo es la preparación de las candidatas, su transformación, y el proceso por el que deben atravesar antes de la final forma parte de lo que se podrá ver en un nuevo reality show de Miss Costa Rica, que la producción del certamen de belleza realizará este 2023.

De acuerdo con Gabriela Alfaro, directora de Miss Costa Rica, el programa comenzará el lunes 7 de agosto en la tarde (la hora está por confirmar) y se extenderá hasta el 15 de agosto. El espacio tendrá una duración de media hora, aproximadamente .

“La idea es que la gente vea como las niñas se preparan para el concurso, sus avances y todo lo que viven, que es algo que nunca se ve. Lo que queremos es que la gente conozca ese proceso. Es un poco de lo mucho que se vive”, afirma Alfaro.

María Fernanda Rodríguez es la actual Miss Costa Rica. (Albert Marín)

Alfaro es enfática en que este es un reality diferente y no un programa al estilo “Big Brother”. Comenzará con un resumen de la preliminar, para luego seguir con los ensayos y los cambios de imagen de las concursantes. Además, se presentará a los jurados y a un grupo de entrenadores que prepararán a las modelos a lo largo de estas semanas.

En este caso, el equipo de entrenadores está conformado por el bailarín Javier Acuña, el estilista Mauricio Jiménez y María Fernanda Rodríguez, actual Miss Costa Rica.

Las grabaciones de este programa especial arrancaron desde principios de mayo.

Esta será la primera ocasión en que se lleve a cabo un proyecto de este tipo durante el concurso, que elige a la nueva embajadora de la belleza costarricense.

Sin embargo, Alfaro detalló que la idea no es nueva.

“La idea yo la tenía desde que participó Ivonne (Cerdas, Miss Costa Rica 2020), pero al final por la pandemia no lo pude hacer. Era una idea que tenía desde hace mucho tiempo y quería hacerlo aunque fuera en las redes del Miss Costa Rica. Ahora se me presentó esta oportunidad (de llevarlo a la televisión) y me dijeron: ‘La verdad es que la gente quiere saber lo que pasa, cómo se preparan, quién las preparan’”, cuenta Alfaro.

Además, el reality llevará a las participantes a grabar en diferentes lugares del país -como mercados de artesanías-; y también se les podrá ver asistiendo a clases de yoga y de natación. La intención es que se vea a las finalistas interactuar con las demás personas.

Este jueves 1.° de junio se darán a conocer los nombres de las 10 participantes que lucharán por la corona este 2023. La ganadora se anunciará el 16 de agosto, cuando se lleve a cabo la final.