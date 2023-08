Miss Costa Rica Fernanda Rodríguez, reina saliente, da un poderoso consejo para su sucesora

La noche de este 16 de agosto la vida de una mujer cambiará al convertirse en Miss Costa Rica 2023. Si hay alguien que puede dar fe de ello, esa es María Fernanda Rodríguez Ávila, quien hace un año fue coronada. La reina saliente le contó a La Nación cómo se transformó su vida tras alcanzar su sueño de ganar el certamen y, además, compartió el consejo más valioso que puede darle a su sucesora.

“De las mayores transformaciones diría que fue el convertirme en una mujer muy diferente a la que llegó a este sueño hace un año, este tipo de experiencias te forman desde cero, te hacen madurar y aprender del valor tan grande que tiene el tiempo y el vivir el día a día. Pero, sobre todo, el mantenerse fiel a uno mismo, a sus creencias y a su esencia”, afirmó Rodríguez, de 25 años.

María Fernanda Rodríguez Ávila, Miss Costa Rica 2022, coronará esta noche a Miss Costa Rica 2023. (Jose Cordero)

La ingeniera civil, quien participó en Miss Universo en enero anterior, brindó el consejo que ella considera es el más valioso para la candidata que, la noche de este miércoles, cumplirá el anhelo de convertirse en Miss Costa Rica.

“Mi consejo para la próxima reina es que viva este sueño con cada célula, que ame lo que esta aventura significa aún en los momentos difíciles. Que sea fiel a su esencia y que aproveche al máximo la plataforma que un certamen de belleza le da para cambiar otras vidas”, aseveró.

Cuando habla de cambiar vidas, Rodríguez lo hace con conocimiento de causa, pues antes y durante su reinado apoyó a niñas de la organización Mariano Juvenil.

“Miss Costa Rica es una plataforma que te permite direccionarte a casi cualquier obra social, en mi caso siempre fueron las niñas en riesgo social del Mariano Juvenil con las que creo marcamos un antes y después de este año tan lindo. Trabajando en conjunto con la junta directiva”, contó.

Además de su trabajo en el Mariano Juvenil, Rodríguez acudió a escuelas y colegios llevando su mensaje a la niñez y personas jóvenes de que “los sueños son inquebrantables”. Este aporte durante su reinado le llenó el corazón, afirmó.

Para Miss Universo Copiado!

Con relación a Miss Universo, certamen más importante del orbe que se realizará el 18 de noviembre en El Salvador, Rodríguez también brindó una recomendación a la nueva reina.

“(el consejo) para Miss Universo es que confié en su esfuerzo, en su preparación y que crea fielmente que Costa Rica es un país que se debe escuchar por todo lo alto, con o sin el apoyo de la mayoría de personas”, destacó Rodríguez, quien contó que a horas de entregar la corona se siente nostálgica y muy agradecida.

Durante su participación en Miss Universo, Rodríguez no se clasificó en el top de finalistas, no obstante, se refirió a esas enseñanzas que son más relevantes que avanzar en la competencia.

“Si les digo que un top no me define como persona, suena un poco cliché. Definitivamente, no clasificar, es algo que duele o te marca, pero de Miss Universo aprendí qué hay momentos en la vida que se viven solo una vez y que los caminos que tenemos que pasar para llegar a una meta a veces son más importantes y dejan más aprendizaje que cuando ya estamos ahí.

“Agradezco que exista una plataforma como Miss Universo que nos permite a las mujeres crecer, llenarnos de fortaleza y madurar”, detalló Miss Costa Rica 2022, quien se preparó para el certamen nacional durante 10 años.

Una de estas nueve mujeres se convertirá en Miss Costa Rica 2023 la noche de este 16 de agosto. (Facebook)

María Fernanda Rodríguez Ávila reconoce que el mundo de los certámenes de belleza la ayudaron a encontrar una razón más para luchar en la vida: sabe que su trabajo con las personas jóvenes debe continuar. Ahora que entregará la corona, planea concentrarse en su profesión y le gustaría estudiar en el extranjero.

“Después de Miss Costa Rica yo creo que el cielo es el límite. Dios ya me permitió alcanzar mi sueño, ahora quiero seguir los caminos que Él tenga para mí y así seguir dejando mi huella. Mis sueños siguen siendo Inquebrantables”.

La final Copiado!

A las 8 p. m., por canal 7 y Teletica.com, se pasará la final de Miss Costa Rica 2023, en la que Yoselyn Porras, Francella Mena, Natalia González, Fariany Gutiérrez, Alejandra González, Deykel Palmer, Catalina Murillo, Fabiola Calvo y Lisbeth Valverde competirán para alcanzar el sueño de convertirse en la nueva reina.