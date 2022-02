Miguel Varoni ya pasó por el quirófano, ¿quedó como Maluma?

El actor Miguel Varoni, famoso por su rol protagónico en la novela Pedro, el escamoso y actual figura de Telemundo, se sometió a una cirugía estética en Colombia para lucir más joven y recuperar la expresión de su mirada.

Días atrás, el intérprete había dicho que su deseo era practicarse una cirugía de rejuvenecimiento facial y bromeó diciendo que quería quedar como el cantante Maluma.

Varoni tomó la decisión luego de que la covid-19 le produjera no solo pérdida de memoria, sino también una radical pérdida de peso. Según explicó el actor, el perder tanta masa muscular lo hacía lucir como una persona mayor a su edad.

. Miguel Varoni sufrió un cambio radical tras contagiarse de covid-19, virus que le provocó una gran pérdida de peso. Foto: Archivo

Los primeros resultados de la operación, que Varoni publicó en redes sociales, muestran que efectivamente el actor colombiano se quitó varios años de encima. Luce mucho más joven y sin perder su esencia (no se parece a Maluma).

El proceso

En cuanto a su proceso estético, Varoni ha sido muy abierto con su público. En su cuenta de Instagram, el actor ha compartido fotografías sobre el paso a paso hasta llegar a la cirugía.

“¿Te imaginas tener una mente joven atrapada en un cuerpo de aspecto mayor? ¿Imaginas el esfuerzo que debe realizarse para vencer los temores propios o los de los seres más queridos? Piensa en la lucha diaria contra las estigmatizaciones y los estereotipos; en lo complejo que es vencer el bullying activo o pasivo. En la ardua tarea que implica lograr equilibrar mente e imagen, y así armonizar el cuerpo con el espíritu. Pues bien, para responder a estos cuestionamientos, te invitamos a conocer el origen de esta historia de rejuvenecimiento facial”, publicó el actor hace unos días.

La cirugía a la que se sometió Varoni estuvo a cargo del doctor Alan González, quien ha utilizado sus redes sociales para hablar del proceso y referirse a lo que ha estado viviendo el actor. Él fue quien le prometió que quedaría como el intérprete de Hawai a través de un video que también publico en su Instagram.

En el video, Varoni aparece preparado para ingresar al quirófano mientras bromea, dejando muy claro cuál es el resultado que quiere obtener.

“Doc, he cambiado de opinión”, dice Varoni. El médico le pregunta: “¿qué pasó?”.

El actor le responde: “Quiero que luego de la transformación usted haga que yo quede así (y muestra una foto del colombiano Maluma). El cirujano ríe y le pregunta si está seguro, Varoni le dice que sí, que “vamos con todo”.

. En redes sociales, Miguel Varoni ha compartido todo su proceso estético. Foto: Captura de pantalla

Ante su respuesta, su esposa, la reconocida actriz Catherine Siachoque, contestó: “Yo quiero que quede como es Miguel. El Miguel que todos conocemos. Igual a mí me va a gustar así sea gordo o flaco. Yo lo he visto en diferentes escenarios de su vida, en diferentes formas y pues él es mi amor, la parte física no me importa mucho”.