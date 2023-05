Melissa Mora se comprometió: ‘Estoy llena de felicidad’

La cantante, empresaria y modelo Melissa Mora anunció en sus redes sociales que está comprometida.

Ella dio la noticia en sus historias de Instagram al compartir un anillo que le dio su novio, Alberto Gómez Calderón, empresario con quien hizo pública su relación en agosto del 2022.

Melissa Mora tiene 34 años y es la tica más seguida en Instagram (residente en Costa Rica). Foto: Cortesía

Mora se encontraba de paseo en San Ramón, su pueblo natal, donde recibió el anillo, propuesta que esperaba con ansias.

“Sí, me comprometí ayer. Estoy muy emocionada. Gracias a todos a los que han enviado sus buenos deseos. Estoy llena de felicidad”, contó a Viva. “Estoy en un momento muy pleno de mi vida. Me siento muy realizada con todo lo que me está pasando”, agregó.

Esa “plena etapa” que está viviendo Melissa se debe a que actualmente es la tica residente en Costa Rica con más seguidores en Instagram, lo que le ha dado gran visibilidad para desarrollar su empresa de jeans, así como su carrera como cantante.

En el último año, Melissa ha realizado giras en Centroamérica y México como cantante de música regional mexicana. Además, este mismo fin de semana lanzó su canción Mentira, un tema que grabó en un connotado estudio de Medellín, donde graba el popular artista Jessi Uribe. “Todo ha estado saliendo muy bien, gracias a Dios”, agrega Mora.

Melissa Mora asegura sentirse plena en su noviazgo con Alberto Gómez Calderón. Foto: Cortesía

La cantante anunció su compromiso mediante Instagram. Foto: Captura

Este sería el segundo matrimonio de Melissa, quien se separó de su exesposo Jonathan Picado, en octubre de 2021. Con él mantuvo una relación de más de dos años.

En la pasada Expo Novia, realizada en marzo, Mora apareció con un largo vestido junto a su hermana Fabiola y aseguró sentirse muy cómoda con ese vestido, como si estuviese dando una señal de que esta noticia ocurriría próximamente.