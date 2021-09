Maribel Guardia sufrió disminución de la memoria tras contagiarse de covid-19

Maribel Guardia, de 62 años, tuvo covid a principios de este año, al igual que su esposo, Marco Chacón. Foto: Archivo.

La actriz, cantante y bailarina costarricense Maribel Guardia reveló en una entrevista con el programa Ventaneando que, tras contagiarse de covid-19, ha sufrido de disminución de la memoria como secuela de la enfermedad.

A principios de este 2021 Guardia y su esposo, Marco Chacón, habían confirmado que ambos se habían contagiado. “Quiero contarles que hace poco tiempo me dio covid. Estuve muy mal con escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable, pero no me dio temperatura”, explicó en ese momento, además contó que quien más sufrió fue su marido.

“Cuando mi marido se enteró de que yo estaba con covid me dijo que no me iba a dejar sola. Le dije que se fuera a otro cuarto y no quiso. Él sí estuvo muy mal. Le dio hipo como daño colateral del covid que a muchos pacientes les da, tuvo contracciones del diafragma. No podía comer. Todo lo vomitaba. Estaba deshidratado”, contó.

Ahora, tras varios meses de haberse recuperado, la artista habló en una entrevista sobre las secuelas de la enfermedad.

“Fíjate que la covid-19, me afectó en otras cosas, porque me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir vaso. Un día estaba en un programa de televisión, en la capital de Francia, París, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada”, explicó en el programa, según reporta el sitio Infobae.

Guardia, de 62 años, agregó que hasta el momento no se ha puesto en contacto con algún médico para controlar esta situación.