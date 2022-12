Maribel Guardia al quirófano en enero, tras hacerse una biopsia

La artista costarricense Maribel Guardia confirmó a varios medios de comunicación mexicanos que deberá realizarse una intervención quirúrgica en enero próximo, luego de haberse hecho una biopsia cuyos resultados salieron bien, pero sí se trata de un asunto de salud y no estético.

“Nombres, ojalá fuera estético”, dijo la artista a la salida de una obra de teatro llamada Lagunilla, mi barrio, donde precisamente informó a los periodistas de ese país de los resultados favorables de la operación que se realizó, debido a un cáncer, su hermana mayor, Vilma Chacón, quien ha sido su madre, desde los 9 años.

“Yo también me he hecho varios examencillos. Por ahí tengo que hacerme algún arreglito también, creo que en enero. Es una operación que tengo que hacerme. Gracias a Dios no (es delicado), porque hice la biopsia y estaba bien, Dios bendito”, relató la artista de 63 años.

Guardia enfatizó que aún no sabe si es una operación ambulatoria, pero insistió que no se trata de nada grave. Eso sí, prefirió evitar dar más detalles sobre la razón de fondo de esa intervención quirúrgica.

Respecto a su madre, fue operada en un hospital privado el jueves pasado, en Costa Rica, aunque la artista afirmó que habría preferido que la operaran en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero por los tiempos no fue posible.

De hecho, ella afirmó que, luego de la operación, será necesario aplicarle tratamiento con quimioterapia y que, por la pandemia, había pasado un tiempo sin hacerse la mamografía, pese a que era muy exacta con esos exámenes.

'Ve qué piernotas, tengo, hija'

En sus declaraciones, Maribel Guardia resaltó la buena actitud, positiva, de su madre, pese a la operación, pues dijo que hasta le mandó una foto, poco después de la intervención, con las piernas cruzadas y le puso: “Ve qué piernotas tengo, hija”.

“Me encantó su actitud, esa alegría de vivir, ser positiva, tener ese sentido del humor. Ella lo tiene y es algo que no se puede perder, la escuela más importante es sonreír en medio de las adversidades”, dijo.

Añadió que ha estado muy deprimida en medio de la situación de su madre, y que era ella, a pesar de su enfermedad, quien la levantaba en medio de todo.