Margot Robbie y Cara Delevigne en Argentina: un paparazi salió golpeado por su guardaespaldas

Margot Robbie y Cara Delevingne se encuentran de paseo por Argentina, pero su visita al país no comenzó de la mejor manera. Ayer por la noche, ambas intérpretes estaban cenando de incógnito en un restaurante del barrio porteño de La Boca, cuando de repente una situación terminó con intervención policial y una persona internada en el hospital.

El fotógrafo Pedro Alberto Orquera, que se encontraba cerca de un restaurante en la Patagonia Sur este domingo 2 de octubre, descubrió a las estrellas mientras disfrutaban de una tranquila velada y, aprovechando que era el único testigo del momento, procedió a fotografiarlas. Al darse cuenta de esto, los guardaespaldas que las acompañaban reaccionaron con violencia y terminaron golpeando al paparazzi, que tuvo que ser trasladado al hospital y deberá ser operado en las próximas horas.

Cara Delevigne en deterioro: Margot Robbie quedó conmocionada tras verla

Cara Delevigne y Margot Robbie entablaron su amistad desde la filmación de 'Suicide Squad'. Foto: GDA

Según indica la denuncia policial, Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, dos ingleses que trabajan como custodios de Robbie y Delevingne, quisieron evitar que se difundan las imágenes de sus clientas y, para esto, persiguieron y golpearon a Orquera, quien terminó con una fractura expuesta de codo derecho y una herida sangrante en la cabeza.

“Anoche estaba haciendo una cobertura y descubrí que las mujeres estaban acá, así que fui”, le contó Orquera en exclusiva al diario argentino La Nación. “Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad”.

“Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”, relató.

Hace unas semanas, Margot Robbie salió conmocionada de la casa de Delevigne. Foto: TW

Mientras se encontraba en el piso, Orquera pudo ver cómo unos oficiales se acercaban al lugar. “La policía acudió rapidísimo y la ambulancia también. Ahí mismo vi que uno de los agresores había quedado dando vueltas por la zona y la policía lo detuvo enseguida”, recordó. Inmediatamente, el fotógrafo fue trasladado al Hospital Argerich en donde los médicos pudieron atenderlo.

En el informe policial se lee: “los imputados Jac Rhys Hopkins, británico, y Josey Callum McNamara, británico, quedaron en calidad de detenidos por orden de la Fiscalía Penal”.

Días atrás, un paparazi norteamericano encontró a Margot Robbie llorando al salir de la casa de Cara Delevingne en Los Ángeles. La doble nominada al Óscar fue fotografiada tras una visita a la modelo, quien estaría atravesando una situación de salud delicada (aparentemente por problemas de adicción).

La estrella australiana estuvo apoyando a su amiga después de que se la viera con una preocupante apariencia física y teniendo comportamientos erráticos, cuestiones que provocaron que se despertara preocupaciones por su estado de salud mental en su entorno familiar. Se especula que ambas andan de viaje para tratar de “despejar” a Delevigne.