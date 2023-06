Marc Anthony sufrió fuerte tragedia familiar que lo llevó a crear una fundación

Las ventas millonarias de sus discos, el éxito de sus canciones y su popularidad entre los fanáticos a lo largo y ancho del mundo le han servido a Marc Anthony para ganarse el título de “El rey de la salsa”.

El artista, nacido en Estados Unidos pero con ascendencia puertorriqueña, vive rodeado de lujos, conciertos, flashes de cámaras y del amor familiar que le brinda su esposa, Nadia Ferreira, con quien se encuentra en espera de un hijo.

LEA MÁS: Marc Anthony pinta el vientre de Nadia Ferreira junto a famoso artista: así quedó

Mucho antes de llegar a la cima musical y formar un hogar estable junto con la exreina de belleza paraguaya, hubo una tragedia que marcó su vida y se quedó con él para siempre. De acuerdo con la revista Hola!, el intérprete de Flor pálida perdió a Maribel, su hermana, como resultado de una agresiva enfermedad.

La niña, quien para ese entonces tenía solo nueve años, murió a causa de cáncer cerebral. Marco Antonio Muñiz —nombre de pila del cantante— era el menor de ocho hijos de padres puertorriqueño, por lo que el fallecimiento de su pequeña hermana supuso un punto de inflexión en su infancia.

Durante una presentación en el Radio City Hall de Nueva York, en el 2016, el gran exponente de la salsa rompió en llanto al interpretar Tu recuerdo, un tema que le dedicó a Maribel. “A veces tu recuerdo se sienta aquí a mi lado. A veces es tan cruel recordarte otra vez”, cantó el artista ante decenas de fanáticos, al tiempo que una foto de la menor aparecía en la pantalla gigante.

Cuando junto con Jennifer López se convirtió en padre de los gemelos Max y Emme, el recuerdo de la tragedia de su hermana volvió a resurgir. En aquella oportunidad, de la mano de un bulto misterioso que brotó en la cabeza de su hija.

Marc Anthony es uno de los artistas de salsa más aclamados por el público. (Mayela López)

“Solo recuerdo ese sentimiento. Si algo anda mal con la bebé, voy a morir. Recuerdo mirar a Marc y pensar: ‘Deberíamos llamar al médico’. Entré un poco en pánico. Estábamos pensando: ‘¿Alguien la dejó caer cuando no estábamos mirando? Solo recuerdo mirarlo y decirle: ‘Si este bebé, si Emme no va a estar bien, yo no voy a estar bien”, relató Jennifer López, la expareja de Marc Anthony.

La pareja llevó a Emme al hospital para ser evaluada y, por fortuna, sus exámenes salieron bien. Esta aterradora experiencia los llevó a reflexionar acerca del poco acceso a la atención médica que tienen otras personas y, movidos por esa idea, crearon la fundación Maribel, en honor a la difunta hermana del intérprete de Vivir mi vida.

“Mi familia comenzó la fundación Maribel en su honor. Y hemos abogado por una mejor disponibilidad de atención médica para mujeres y niños, independientemente de su capacidad de pago. Queremos que todos tengan una oportunidad de pelear”, dijo Marc Anthony en su momento, de acuerdo con la revista mencionada anteriormente.

En medio de su discurso por motivo del reconocimiento que le brindó la organización Voices Against Brain Cancer (VABC), Marc Anthony habló un poco de su experiencia familiar y reafirmó su trabajo para seguir luchando contra esta enfermedad.

“Sé de primera mano cuán devastadores son los tumores cerebrales y cuánto afectan a la familia, y comparto el objetivo de VABC de encontrar una cura para que ninguna familia tenga que sufrir de la manera que lo hicimos nosotros”, sostuvo.Tras su separación con Jennifer, la fundación pasó a llamarse de la Familia López.

Actualmente, el cantante espera su primer hijo junto con Nadie Ferreira. Con el nacimiento del nuevo bebé, tendría siete hijos en total de distintas relaciones.