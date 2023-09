Lucero Mijares se quiere casar con Peso Pluma, su nuevo crush

La actriz y cantante mexicana, Lucero Mijares, confesó su deseo de casarse con el músico y su nuevo “crush”, Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma.

La joven, hija de dos padres artistas, Lucero y Manuel Mijares, ha estado en el centro de la atención en las últimas semanas debido a su participación en la obra teatral “El Mago de Oz”.

Apenas unas semanas después de expresar su interés por Alex Tacher, conductor del programa “Despierta América”, Lucero Mijares reveló en una entrevista con la actriz y presentadora mexicana Anette Cuburu, que le atrae el compositor mexicano Peso Pluma.

La carismática y divertida cantante mencionó que no es fan del género reggaetón, pero encuentra a Peso Pluma muy atractivo debido a su personalidad. También compartió que quedó encantada al ver un video en el que el cantante mexicano tuvo un gesto tierno con un fan.

“Está genial porque ambos son muy jóvenes. Creo que Peso Pluma tiene unos 20 años. Vi un video en el que mostraba cariño a un fan que, creo, tiene parálisis cerebral... ¡Dios mío! No, no... quiero que se case conmigo, me conquistó por completo”, expresó la famosa.

La artista mexicana Lucero Mijares, confiesa quererse casar con el compositor mexicano Peso Pluma luego de ver un video suyo dando un gesto tierno a un fan. (El Universal de México)

Sin embargo, Mijares también confesó que, a pesar de tener 18 años y nunca haber tenido un novio, es probable que cualquier persona que quiera conquistarla deba superar diversos filtros, incluyendo conocer a su familia. Esto, después de compartir su interés por Tacher.

Mijares se califica con una personalidad coqueta y que se enamora fácilmente, por eso no es de extrañarse que haya mostrado interés por ambos en pocas semanas.