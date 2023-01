Lisa Marie Presley y su breve e inesperada relación con Michael Jackson

De ser la hija del rey del rocanrol a casarse con el rey del pop. Lisa Marie Presley tendría esa particularidad en su vida.

Tras su deceso, este 12 de enero a causa de un paro cardíaco, la prensa internacional ha vuelto a recuperar aquella historia en la que Lisa sorprendió al mundo al casarse con Michael Jackson. Al respecto, hacemos un recuento.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson estuvieron juntos por dos años. Foto: AFP

Lo que nadie vio venir Copiado!

La mayoría de los hombres que formaron parte de la vida de Lisa Marie Presley estuvieron vinculados a la música.

En octubre de 1988, Lisa pasó por primera vez por el altar con el cantante Danny Keough. Con él tuvo a sus dos primeros hijos, Riley y Benjamin. Este primer capítulo en el mundo del matrimonio duró seis años, pero no sería el único.

Unas semanas después de su separación, Elisa sorprendió al mundo con un inesperado anuncio. La hija del Rey del rock, intempestivamente, se casó con el Rey del pop, Michael Jackson. Su unión, tan inesperada como extraña, quedó plasmada para siempre en el clip de You Are Not Alone, en el que los dos aparecen desnudos.

La historia entre ellos es muy similar a la de sus padres: se conocieron en un recital de Elvis cuando ella tenía apenas 7 años y Jackson ya brillaba en los Jackson Five. ¿Cómo fue que llegaron a casarse tantos años después? Este, precisamente, es uno de los hechos que más especulaciones despertaron en el mundo del espectáculo durante la última mitad del siglo pasado.

“Claro que estoy enamorada de Michael. Dedico mi vida a ser su esposa. Lo entiendo, lo apoyo y espero que pronto podamos formar una familia”, declaraba ella en esa época.

La primera aparición pública de la pareja fue en los MTV Awards, de 1994. Ambos aparecieron en el escenario de la gala y, tras dar unas palabras, Jackson se lanzó sobre Lisa Marie y le dio un beso enérgico, torpe y evidentemente sobreactuado. Para muchos, uno de los momentos más falsos en la historia de la farándula.

Cuando empezaron la relación, se hicieron públicas las primeras denuncias de abuso sexual infantil contra el cantante.

Según explicó ella, muchos años después, esa situación fue todo un tema a lo interno de la pareja. En el momento en que anunciaron su boda, Michael estaba tratando de superar las primeras acusaciones de abusos sexuales a menores y también preparaba History, el álbum doble que traería nuevas canciones y grandes éxitos como They Don’t Care About Us y Earth Song.

“Cuando (Michael) quiere intrigarte o capturarte, o ya sabes, cualquier cosa que quiera hacer con vos, lo consigue. Y caí. Yo decía: ‘pobrecito, dulce, incomprendido, te voy a salvar’. Estaba convencida de que no había hecho nada malo y de que había sido acusado injustamente. Y sí, comencé a enamorarme de él. Quería salvarlo. Sentí que podía hacerlo”, indicó.

Adrian MacManus, empleada de la mansión Neverland de Michael Jackson, aseguró en distintas ocasiones que la pareja nunca tuvo sexo.

Según sus testimonios, el cantante dejaba debajo de las almohada corpiños de encaje de mujer para que quienes tuvieran que arreglar la habitación creyeran que había existido contacto sexual. MacManus, de hecho, dice que nunca los vio darse un beso. “Era sexo falso. Todo una pantalla”, dijo.

Sandy Domz, otra empleada de la mansión, aseguró que Presley tenía su propia habitación, donde nunca salía. Además, asegura que nunca vio a Michael Jackson pasarse al cuarto de Lisa Marie.

La pareja posó en uno de tantos recorridos que hicieron en la mansión Neverland, donde vivieron después de casarse en República Dominicana. (KIM KULISH/AFP)

Por supuesto, la relación no duró demasiado. En enero de 1996, alegando diferencias irreconciliables, Lisa Marie solicitó el divorcio.

“Empecé a despertarme (de la relación con Jackson) después de un tiempo. Supongo que estaba dormida”, indicó, sin dar detalles de qué fue lo que la llevó a tomar la decisión de separarse. “Se puso bastante feo al final. No fue bonito, pero no quiero entrar en eso”, recordó en una entrevista.

El matrimonio duró dos años, pero, como era de esperarse, su relación con Jackson fue un tema recurrente a tratar para ella, casi tanto como las preguntas que le hacían sobre Elvis, su famoso padre. “Lo único que tenían en común (Michael y Jackson) es que los dos podrían crear cualquier cosa que se propusieran”, explicó alguna vez, ya harta de ser consultada sobre lo mismo.

Después de eso, Presley se comprometió con el músico John Oszajca (con quien nunca se casó), contrajo matrimonio con Nicolas Cage (por solo cuatro meses) y luego con el guitarrista Michael Loodwood (con quien estuvo por una década), pero esas son otras historias que nunca alcanzaron el relieve y el morbo que levantó su romance con Jackson.