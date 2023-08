¿Leonardo DiCaprio malcriado? Este es el error que no le perdona James Cameron

A lo largo de 27 años desde su estreno, los detalles vinculados a la película Titanic siguen generando conversaciones. En esta ocasión, ha salido a la luz un aparente malentendido ocurrido en 1998 entre James Cameron y Leonardo DiCaprio. Cameron expuso lo que consideró una falta de profesionalismo por parte de Leonardo DiCaprio en una entrevista con la revista Rolling Stone, donde compartió que el coprotagonista de Titanic no acudió a la entrega de los premios Oscar.

El 23 de marzo de 1998, el protagonista de El renacido no asistió a la 70.ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, en la que Titanic triunfó con 11 estatuillas. Su ausencia, que en retrospectiva resultó un gran error, no fue bien recibida por Cameron. “Lo que hizo fue una falta de respeto, no solo hacia la película, sino también hacia todas las personas a las que sí les importaba y que dieron todo durante la filmación (...) simplemente, no se presentó a la ceremonia y dejó una imagen de niño malcriado. Me mandó un mensaje el día antes y me dijo: ‘No es mi estilo, hermano’”, recordó el director.

En aquel entonces, los representantes del actor argumentaron que su ausencia se debía a su deseo de no “robar protagonismo a Cameron, Kate Winslet y Gloria Stuart”.

Pese a lo anterior, nunca se reveló la verdadera razón detrás de la ausencia de DiCaprio en la premiación. El director de la película que lanzó a la fama a DiCaprio no aprobó en absoluto su actitud.

Es relevante destacar que durante el proceso de casting, el actor y el director tuvieron diferencias, ya que DiCaprio sostenía que había obtenido el papel de Jack Dawson sin necesidad de audicionar.

El tenso momento del casting de 'Titanic'

Cuando el actor conoció a Cameron, convencido de que el papel ya era suyo, se encontró con una situación inesperada. “Tuvimos una reunión con Leo y luego realizamos una prueba en pantalla”, recordó Cameron.

“Fue una reunión divertida; me encontraba en mi sala de conferencias esperando conocer a un actor. Cuando miré a mi alrededor, todas las mujeres de la oficina estaban presentes, todas deseaban conocer a Leo. Fue bastante cómico”, narró Cameron.

El director señaló que la primera reunión fue un éxito y que DiCaprio “cautivó a todos”. Por eso, le pidieron que volviera para hacer una lectura con Winslet, quien ya había sido seleccionada para el papel femenino principal. Fue en ese momento cuando surgió una situación tensa.

“Unos días después regresó, yo tenía la cámara lista para grabar el video. Él no sabía que íbamos a hacer una prueba, pensó que era otra reunión para conocer a Kate. Entonces le dije: ‘Vamos a ir a la habitación de al lado, haremos unas líneas y las grabaré’. Él preguntó: ‘¿Quieres decir que voy a tener que leer?’. Le respondí: ‘Sí’, y él dijo: ‘Oh, yo no hago lecturas’. Le extendí la mano y le dije: ‘Gracias por venir’”, explicó Cameron.

“Inmediatamente, él me dijo: ‘Espera, espera, espera. ¿Así que si no leo no obtengo el papel? ¿Es tan simple?’. Yo le dije: ‘Sí, claro. Esta es una película gigante que me llevará dos años de mi vida, mientras tú estarás ocupado en otros cinco proyectos mientras yo trabajaré en la postproducción. Por eso no voy a apresurarme ni a tomar decisiones equivocadas en el casting. Así que leerás o no conseguirás el papel’”, relató el realizador de Avatar.

Una vez superada esta situación, DiCaprio accedió a leer las líneas de diálogo, aunque con cierta molestia.

“Comenzó, y parecía que cada fibra de su ser proyectaba una actitud negativa hacia el momento, hasta que dije ‘Acción’. Entonces se convirtió en Jack”, explicó el director. “Kate brilló y representaron la escena. Las nubes oscuras se dispersaron y un rayo de sol iluminó a Jack. Pensé, ‘Perfecto, él es el elegido’”.

En febrero de este año, el director conversó con La Nación de Argentina con motivo del aniversario de la película y rememoró el inolvidable proceso de rodaje.

“Recuerdo vívidamente el proceso de filmación de la película, el diseño espectacular, la recreación del barco, y todo lo relacionado con la magnitud de la producción. También tengo presente el hermoso beso en la proa, una secuencia para la cual tuvimos suerte porque en pantalla se aprecia un atardecer real. Es imposible olvidar todo lo que tuvimos que hacer para llevar adelante la película y elevarla a lo más alto”, expresó.

