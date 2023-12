Lenny Kravitz aborda los abusos de su adolescencia en una reveladora confesión

Lenny Kravitz abordó nuevamente los abusos sexuales que experimentó en su adolescencia, tema que trató en su autobiografía Let Love Rule, publicada en 2020. Sin embargo, en una reciente entrevista con la revista estadounidense Esquire, el intérprete de 59 años sorprendió al realizar una nueva revelación al respecto.

Durante el diálogo, Kravitz compartió que el mencionado episodio no dejó secuelas traumáticas en él, sino que lo interpretó como “una experiencia y una lección”.

“Fue una experiencia y una lección. No todo tiene que ser tan... No digo que no haya cosas que merezcan ser abordadas. Quizás alguien diría que debería haberse abordado y que así fue, lo que sea, pero fue el momento que fue. Viví y aprendí. No quedé traumatizado”, expresó el distinguido músico.

En las páginas de dicha entrevista, Kravitz detalló cómo se desarrolló el lamentable suceso. Según su relato, todo se desencadenó cuando sus padres solicitaron a una amiga de confianza que se encargara de su cuidado mientras ellos se ausentaban. En una noche en particular, la niñera tenía invitados en casa, lo cual llevó al músico a retirarse a su dormitorio. Sin embargo, en un momento determinado, una mujer ingresó a su habitación y se acomodó en su cama.

En este contexto, Kravitz reveló que este incidente impactó su percepción de la sexualidad y su manera de relacionarse con las mujeres. “No me interesaba convencer o coaccionar a las mujeres”, afirmó en las líneas, añadiendo: “Yo mismo fui coaccionado y no me gustaba”.

“Me motivaba más el amor”, explicó. “Recuerdo que a las chicas siempre les gustaban los chicos malos. Y era como, si tengo que actuar como ellos para tener una novia, no era mi estilo”, confesó con sinceridad.

En el momento de la entrevista, Lenny compartía el espacio con su hija, Zoë Kravitz, quien rememoró algunos momentos de su infancia en casa de su padre como “una auténtica locura”.

La actriz se trasladó al hogar de Lenny Kravitz a la edad de once años, cinco años después de la separación del cantante y la actriz Lisa Bonet, quien es la madre de Zoë.

El día que Nicole Kidman reveló que estuvo a punto de casarse con Lenny Kravitz

En 2017, la actriz australiana Nicole Kidman compartió un dato sorprendente que dejó perplejos a muchos. Durante el año 2004, en las etapas iniciales de su recuperación tras el divorcio del actor Tom Cruise, vivió un apasionado romance con Lenny Kravitz.

En la actualidad, Kidman disfruta de un matrimonio sólido con el músico Keith Urban, consolidándose como una de las parejas más establecidas en Hollywood. Sin embargo, algunos años atrás, el destino volvió a unir su camino con el de su ex al coincidir en el set de la serie Big Little Lies con Zoë Kravitz, la hija del reconocido artista. Esto la llevó a confesar inesperadamente que estuvo comprometida con el cantante de Are you gonna go my way?, aunque los planes matrimoniales no llegaron a concretarse.

“Conozco a Zoë porque estuve comprometida con su padre. ¡Todo queda en familia!”, bromeó la actriz en una entrevista con la revista de Net-a-Porter The Edit. “Amo a Lenny, es una gran persona”, concluyó, dejando entrever que guarda gratos recuerdos del músico.

