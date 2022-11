Laura Bozzo ‘enciende’ las redes al mostrar cómo se inyecta bótox en el rostro

La belleza cuesta y Laura Bozzo lo sabe, la conductora de 70 años no tiene problema en decir que se somete a tratamientos estéticos para verse bien, más ahora que regresó a la televisión tras quedar como una de las favorita del reality La casa de los famosos.

La peruana se burla de que cibernautas le digan “momia”, pues ella se autonombra como tal y admite que no siempre abusa de los filtros, sino que hace uso del bótox.

¿Qué se hizo Laura Bozzo? ¿Filtros o cirugía plástica?

En un video que posteó en su cuenta de Instagram, la polémica conductora recibe inyecciones de bótox como parte de un tratamiento que retomará después de varios años, el cual, asegura, sirve para para rejuvenecer y mejorar la piel dañada por el sol.

Laura Bozzo no tiene problema en decir que se somete a tratamientos estéticos para verse bien. (Tomada de Instagram)

La “señorita Laura” no pudo aguantar el dolor de la aguja en su rostro, así que gritó y mostró su nerviosismo. Las críticas no se hicieron esperar, aunque varios aplaudieron que Bozzo se consienta.

“Para los que me dicen que soy puro Photoshop, empezamos ya con @javierderma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol, la próxima semana verán los cambios”, escribió la conductora.

“Bien por ti Laurita, es tu dinero, es tu cuerpo, es tu vida; eres libre para hacer todo lo que te haga feliz”. “Me parece de muy bien, hazte todo lo que tú quieras y te hace sentir bien, te mereces lo mejor. Te ves regia y con un cuerpazo que ya muchas quisieran tener; para arriba sin mirar atrás”, la alentaron algunos comentarios.

Por otro lado, Bozzo está acostumbrada a las críticas, ya sea por su extravagante forma de ser, de hablar o por su físico, esta vez, una foto con su hija Alejandra desató los comentarios sobre el aparente abuso de cirugías estéticas de madre e hija.

Laura posteó una foto en la que la su hija cumpleañera aparece en ropa interior sobre una cama y entre globos.

Laura Bozzo publicó una foto en la que la su hija cumpleañera aparece en ropa interior sobre una cama y entre globos. (Tomada de Instagram)

En una segunda foto, Bozzo y su hija posan juntas con un filtro.