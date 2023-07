La razón por la cual Laurene Powell, viuda de Steve Jobs, busca deshacerse de su fortuna

Laurene Powell, viuda de Steve Jobs, no heredará a sus hijos. (LN con imágenes de internet)

Steve Jobs, el creador de Apple, falleció en el 2011 y dejó casi toda su fortuna a su esposa, Laurene Powell Jobs. Esta decisión la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo. Sin embargo, en lugar de disfrutar del dinero heredado, la viuda optó por deshacerse de los más de $19,000 millones que tenía en su poder.

La propia Powell Jobs lo dio a conocer en una de las pocas entrevistas que concedió a The New York Times, realizada en el 2020, justo antes del décimo aniversario de la muerte de Jobs. Con firmeza, expresó su intención de gastar todo su dinero para no permanecer dentro del selecto grupo de mujeres reconocidas por su riqueza, y está cumpliendo su palabra.

En el 2022, su fortuna estaba valorada en más de $19,000 millones. Sin embargo, según la revista Forbes, actualmente “su patrimonio ronda los $14,000 millones”, debido a varios factores, incluyendo los cambios en las acciones de Apple y Disney, que afectaron su valor, y las adquisiciones que realizó, como medios de comunicación como The Atlantic, productoras de podcast e importantes participaciones en equipos de la NBA como los Washington Wizards, según informó el medio Mujer Hoy.

Además de sus inversiones y proyectos personales, Laurene Powell Jobs demostró su filantropía y su compromiso con el bienestar de los demás. Durante la entrevista para The New York Times, expresó su preocupación por la acumulación de grandes riquezas por parte de algunas personas, afirmando que no considera eso justo.

Un ejemplo de su labor filantrópica es su corporación Emerson Collective, fundada en el 2004, que se enfoca en trabajar para lograr un mundo donde todos tengan acceso a oportunidades, salud y bienestar, según se puede leer en su sitio web. “Todo lo que hago es en honor a mi trabajo. He dedicado mi vida a distribuir eficazmente mi riqueza, de manera que eleve a las personas y comunidades de forma sostenible”, expresó Powell Jobs al medio estadounidense.

Por otro lado, Jobs y Powell tuvieron tres hijos. Uno de ellos es Reed Paul, de 37 años, quien trabaja en Emerson Collective junto a su madre y se dedica a temas como educación, reforma migratoria, medio ambiente, periodismo y salud.

La hija del medio, Erin Sienna, de 27 años, es arquitecta y se graduó de la Universidad de Stanford. Aunque mantiene su vida privada en reserva, se sabe que se enfocó en el diseño y construcción de infraestructuras. Mientras que Eve Jobs, de 25 años, se dedica al modelaje y tiene una amplia carrera ecuestre.

Además de los tres hijos de la pareja, Jobs tiene otra heredera; su primera hija, Lisa Brennan-Jobs, fruto de su relación con Chrisann Brennan.

En resumen, Laurene Powell Jobs decidió utilizar su riqueza para contribuir al bienestar de los demás, al mismo tiempo que busca un equilibrio entre su vida personal y sus actividades filantrópicas. Su enfoque en mejorar la vida de las personas y su compromiso con causas sociales han sido ejemplares, manteniendo vivo el legado de Steve Jobs a través de su labor y la de su corporación Emerson Collective.

