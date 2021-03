“Fue mucho más complicado porque entonces toda me inflé y al sacar los tumores, y al sacar las grasas y al sacar todo, me puse realmente grave, me vino una infección generalizada, casi pierdo un seno. Me tuvieron que operar y poner unas prótesis, después no me gustó porque las prótesis eran grandes y, al quitarlas, me quedaron unos hoyos, no sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindrina. Y la última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque creían que tenía yo cáncer”, detalló.