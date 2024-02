Kianny Berry, la hija de Glenda Peraza, asegura que celebrar su cumpleaños le genera ansiedad

Kianny Berry, la hija de la reconocida ex presentadora de televisión, Glenda Peraza, reveló en sus plataformas digitales que la proximidad de su cumpleaños le provoca ansiedad.

Kianny Berry admite sentirse ansiosa por celebrar su cumpleaños número 21. (Instagram)

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Kianny admitió estar a punto de cumplir años y ser consciente de la presión que enfrenta en tal ocasión.

“No sé por qué tenemos este estándar de tener que estar al 100 en nuestro cumpleaños, de tener que celebrarlo sí o sí, porque siempre va a haber alguien que diga: ‘¿Cómo no va a celebrarlo? No sea aburrida’. De sentir esa presión constante con quién y cómo queremos pasarlo y de incluir a más personas de las que realmente queremos solo por compromiso”, expresó la personalidad de redes.

Además, Berry reconoció que este comienzo de año le provoca una amalgama de emociones, posiblemente debido a que se encuentra un tanto más vulnerable de lo habitual por circunstancias diversas que prefirió no detallar.

“También el hecho de celebrar me causó un poco de ansiedad porque prefería celebrarlo de forma pequeña con mi círculo cercano, que es muy cerrado, pero me sentía presionada de no cumplir con los estándares de cómo debería verse un cumpleaños”, añadió Berry.

Asimismo, reconoció que no mentiría al afirmar que llegar a los 21 años la hace reflexionar sobre cómo cada día se enfrenta a más responsabilidades y la vida adquiere una tonalidad más seria.

Posteriormente, Kianny compartió una serie de consejos a sus seguidores, esperando que estos puedan resonar en los corazones de aquellos que se encuentren en una situación similar. Además, les deseó un cumpleaños feliz, libre de presiones y en paz.

Por su parte, su mamá Glenda, dejó un comentario en la publicación para mostrar su apoyo a su hija, asegurándole su amor.

“Mi amor preciosa, como usted quiera, con los que usted desee, este es su hogar y siempre estamos para abrazarte y amarte en cada etapa. Corra, mamita, porque ya casi me alcanza. Dios siempre delante de ti, mi mariposa hermosa y única. Te ama, mamá”, expresó Glenda.