Kianny Berry envía mensaje a quienes opinan sobre su cuerpo: ‘soy feliz así de ‘flaquita’'

La creadora de contenido Kianny Berry Peraza compartió un mensaje en el que abrió su corazón para hablar de su amor propio, esto a propósito de los comentarios que ha recibido relacionados con “su delgadez”. En tiempos en los que se ha creado conciencia de que las personas no deben de opinar o comentar sobre los cuerpos de los demás, la hija de Glenda Peraza dedica un discurso a aquellas mujeres que, al igual que ella, lidian con opiniones nunca pedidas sobre su apariencia.

La joven, de 19 años, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que asegura es evidente “su delgadez”.

“Cada una de las fotos que van a ver aquí tal vez no son las mejores, pero considero que en ellas se puede notar mi delgadez y es porque, últimamente, he recibido ciertos comentarios sobre mi cuerpo. Para nadie es un secreto que soy una persona sumamente delgada, siempre lo he sido, desde pequeñita. Durante mis 19 años de vida he pasado por muchas etapas de aceptación a mi cuerpo y a la persona que soy”, empezó la estudiante de publicidad.

Kianny Berry, la hija de Glenda Peraza, alzó la voz en pro del amor propio y en contra de quienes opinan sobre el cuerpo de los demás. Foto: Instagram

En el posteo confió que, siendo una niña, evitaba usar camisas sin mangas o shorts para evitar que se vieran “sus brazos y piernas delgadas”.

“Hubo una época en mi adolescencia donde me comparaba mucho con otras chicas porque, según yo, ‘ellas tenían mejor cuerpo que yo’. Poco a poco he logrado amarme y aceptarme y me siento muy feliz con la mujer que soy, porque me di cuenta que yo valgo mucho más que mi apariencia física”, continuó.

La joven, quien cada vez se posiciona más como creadora de contenido, dijo que contaba esto porque sabía que algunas de sus seguidoras (muchas de ellas jóvenes), pasan por lo mismo con respecto a las críticas que emiten otras personas sobre sus físicos. Para ellas dedicó un valioso mensaje:

“Sé que muchas se comparan al igual que yo lo hacía y que tienen dificultad con sentirse cómodas y seguras con lo que ven en el espejo. Quiero recordarles que ustedes son hermosas, no importa el peso, talla, color, o cualquier característica física que tengan, eso las hace ÚNICAS. No dejen que ninguna persona los haga sentirse menos de lo que realmente son por un comentario lleno malas intenciones y sobre todo de irrespeto”, añadió.

Si bien el mensaje busca ser más aleccionador que confrontativo, Kianny, conocida como Kiki, también dedicó unas palabras a quienes han opinado sobre su apariencia.

“Para todas aquellas personas que comentan sobre mi cuerpo, solo quiero decirles que soy muy feliz así de ‘flaquita’ y me enorgullece mucho la mujer que soy más allá de mi apariencia o mi peso”, aseveró.

Kianny Berry, la hija de Glenda Peraza, sigue los pasos de su mamá como ‘influencer’

Kianny Berry tiene 19 años, estudia publicidad y ha crecido en el mundo de la creación de contenido. Foto: Instagram

Apoyo incondicional Copiado!

Luego del mensaje compartido por la joven, su mamá Glenda Peraza la apoyo como es usual: “Te amo con todo mi ser y me siento sumamente orgullosa de ser tu madre: eres valiente, fuerte, noble, con luz propia, con fe en Dios, y eso hijita no se compra a la vuelta de la esquina. Te amo y aquí estaré 24/7 para ti…aún cuando sólo sea una estrella en el cielo. Juntas por siempre”, escribió Peraza.

Sin embargo, esas no han sido las únicas palabras de Glenda en apoyo a su hija. Hace unos días ella grabó un video de TikTok en el que le dijo a las personas que no se habla del cuerpo de los demás, esto porque hubo una seguidora que comentó que cuando Peraza tenía la misma edad de Kianny “su cuerpo era mejor”.

“(...) Topé con un comentario ahorita y bueno... como mamá uno a veces tiene que sacar las garras”, dijo Peraza, destacando que su comunidad es para compartir contenido de superación y respeto.

Seguidamente, Peraza agregó que una señora le comentó que su hija Kianny la bloqueó en Instagram “porque le mandó un mensaje diciéndole que yo tenía mejor cuerpo a la edad de ella, refiriéndose a su delgadez”.

“Yo no entiendo eso. Cuándo vamos a entender que en la vida los cuerpos no se comparan. Nunca se deben de comparar: con el cuerpo no nos metemos, eso es respeto hacia los demás: amarnos unas a las otras. Y como mamá... yo aquí sí no puedo. Me pide disculpas a mí (la señora que hizo el comentario) de la agresión que le hizo a mi hija”, agregó Peraza, para posteriormente pedirle respeto a la mujer, a quien decidió no exponer mostrando su perfil.

Peraza enfatizó que “con su hija no” (refiriéndose como madre a que no quiere que la lastimen).

“Mi hija es espectacularmente hermosa, bella, con luz propia. Y punto, se acabó: no se compara conmigo. Nunca se va a comparar conmigo, somos diferentes las dos. Estamos hablando de una adulta, que con un mínimo de educación que tengamos, cualquier ser humano entiende que estamos en una época donde estamos creciendo, evolucionando, por lo menos eso esperaría yo. ¡No nos metamos con los cuerpos de los demás! Cero comparaciones”, expresó.