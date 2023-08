Kendall Jenner y Bad Bunny: ¿una pareja más seria de lo que se piensa? Estos son los detalles que dio en una entrevista

Kendall Jenner se autodefine como una persona apasionada en la más reciente portada de Harper’s Bazaar, revista a la que brindó una entrevista donde conversó sobre su manera de amar y comprometerse en sus relaciones.

“Amo mucho y amo sin disculpas”, expresó la modelo de 27 años. “No me agradan las despedidas, y lucharé para evitar tener que despedirme. Siempre pelearé por las relaciones”, enfatizó Kendall.

Las afirmaciones de la modelo se vincularon rápidamente con el romance que mantiene con Bad Bunny, con quien fue vista entre sonrisas, besos y abrazos en el Kia Forum de Inglewood, Los Ángeles, durante el concierto de Drake.

Bad Bunny y Kendall Jenner: besos y abrazos en concierto que confirmarían su relación

A pesar de reconocer que no todas sus parejas han mostrado igual dedicación, ella aseguró que seguirá entregándose por completo, ya que su naturaleza no le permite amar de otra manera.

Desde febrero y marzo, diversos internacionales han especulado que la modelo y el artista no mantienen una exclusividad y que llevan su enlace de forma casual. Sin embargo, con los momentos captados en el concierto de Drake, la relación parece ser más seria de lo que parece.

Durante la entrevista, la destacada modelo habló de su infancia, una época en la que se recluía en la soledad de su habitación, porque a diferencia de sus hermanas, siempre fue la más tímida de la familia.

“He sido así desde que era pequeña, aunque era tímida y, a veces, muy cerrada”, comentó.

Kendall, que debutó en la televisión a la temprana edad de 12 años en el reality show de su familia Keeping Up with the Kardashians.

En el video compartido en diversas redes sociales, se observa a la pareja en el concierto de Drake. Bad Bunny rodeaba la cintura de Kendall mientras le susurraba frases al oído, y ella tocaba el rostro del cantante con delicadeza.

En el concierto, el puertorriqueño tuvo la oportunidad de relacionarse con una de las hermanas de Kendall, ya que Kim Kardashian también asistió al evento y los grabó con su celular, lo que sugiere su aprobación a la relación.

La revista de moda Harper’s Bazaar presentó la serie llamada ICONS, en la que participan personalidades de Hollywood con gran influencia en la sociedad. La protagonista de la última edición fue Kendall.

