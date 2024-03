Katherinne González cuenta cómo el crossfit le enseñó a no darse por vencida: ‘No todo fueron logros’

Katherinne González , la humorista del programa radial Pelando el Ojo, compartió en sus redes sociales cómo el crossfit le enseñó a no darse por vencida, reconociendo que “no todo fueron logros” en su vida.

En 2022, González llegó a un gimnasio donde se practica el crossfit con la ilusión de aprender este entrenamiento y obtener una mejor versión de sí misma.

“Estos dos años me enseñaron a no rendirme, porque no todo fueron logros o habilidades desbloqueadas; muchos días dudé de mí, me frustré, pensé muchas veces si esto era para mí”, expresó la presentadora.

Sin embargo, después de cada entrenamiento entendió que lo único que necesitaba era paciencia, admitiendo que las cosas buenas llevan su tiempo.

Asimismo, compartió que en lo que va de este año las competencias fueron retadoras, especialmente la última porque incluía una de sus debilidades: la gimnasia.

No obstante, destacó que no solo era retador participar en los eventos, sino también tratar de convencerse de no sentir vergüenza por su nivel en esta disciplina. En su lugar, señaló que cada proceso es diferente y que no debe existir nada que la haga sentir menos.

Katherinne concluyó su mensaje expresando su agradecimiento a su gimnasio y a su comunidad, que siempre la apoya para dar lo mejor de sí misma.

