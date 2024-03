Kate Middleton contó su lucha contra el cáncer y su hermano le hizo una promesa

Luego de que la princesa de Gales, Kate Middleton, le contara al mundo que está luchando contra el cáncer, han sido muchas las personas que se han solidarizado y le han enviado mensajes de aliento: desde su suegro, el rey Carlos III (que también enfrenta la enfermedad), hasta Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. A estas muestras de apoyo se sumó una de las personas que mejor la conoce: su hermano menor, James Middleton.

Kate Middleton revela que tiene cáncer

El hombre de 36 años, uno de los Middleton que tiene sus redes sociales públicas, le hizo una promesa a su hermana en la la que le aseguró que siempre se mantendrá a su lado.

James Middleton usó su cuenta de Instagram, donde es seguido por 313.000 personas, para compartir una fotografía inédita de cuando eran pequeños, acompañada por la siguiente frase: “A lo largo de los años hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, vamos a escalar esta contigo también”.

Kate Middleton contó que lucha contra el cáncer. En un video narró lo que ha vivido durante los últimos meses. (HANDOUT/AFP)

Kate Middleton lucha contra el cáncer

Kate Middleton sorprendió al mundo el 22 de marzo después de haber estado fuera del ojo público durante más de dos meses. Tras el surgimiento de decenas de rumores sobre su “desaparición” luego de la cirugía abdominal que se le realizó a mediados de enero, reveló que está enfrentando el cáncer.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, dijo Middleton, esposa del príncipe William, futuro rey de Inglaterra.

La princesa de 42 años rogó por privacidad en estos momentos que son complicados, sobre todo para su joven familia. Ella y William de Gales son padres de George, Charlotte y Luis, de 10, 8 y 5 años respectivamente.