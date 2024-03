Karol G enfrentó una serie de desafortunados eventos en Guatemala

El pasado jueves, el piloto de la aeronave privada de Karol G realizó un aterrizaje de emergencia en Los Ángeles, cuando se dirigía a Ciudad de Guatemala para participar en el concierto programado para este viernes.

Pero no solo el susto fue parte de la mala racha, también afectó el desarrollo del show de la cantante colombiana.

Durante el evento, Karol G experimentó momentos difíciles al enfrentarse a fallas técnicas, lo que la llevó a expresarse visiblemente afectada e impotente. A pesar de ello, la artista se comprometió a sacar adelante el espectáculo ante el público presente.

“Nos fuimos atrás porque se movieron los elevadores de energía de todo el escenario. No sé lo que está pasando energéticamente, pero sea lo que sea, no me voy a dejar. Ustedes vinieron a ver un show y lo vamos a hacer. Sé que tenemos energía para la banda y tocar algunas canciones y así, mientras va volviendo, vamos a pasarla chévere”, afirmó la artista que se presentará en Costa Rica el próximo fin de semana.

Karol G enfrentó fallas técnicas en el escenario, lo que la llevó a expresar sus emociones y comprometerse a seguir con el espectáculo. (Tomada de Instagram)

El apoyo del público fue fundamental para que Karol G continuara con el espectáculo, superando un incidente que escapó de sus manos. La situación se resolvió rápidamente, permitiendo que el concierto culminara según lo planeado por la artista.

A pesar de no hacer declaraciones específicas sobre el episodio durante el evento, la cantante sí se refirió al suceso del avión y al retraso que experimentó para realizar las pruebas previas a su presentación.

“Guatemala, ya estamos despegando. Te veo hoy en nombre de Dios. Llego directo al show. Un poquito de paciencia, pero no les voy a fallar, en especial a las personas que estaban haciendo fila desde días atrás. Las ganas que tengo de verlos me superan”, escribió la artista este viernes a la 1:36 p.m.

Cabe destacar que la emergencia aérea se originó debido a que el piloto detectó humo en la cabina, lo que lo llevó a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, Van Nuys, en California.

