Karina Ramos cumple sueño en México: ‘Cuando yo digo que hago algo, lo hago’

El mundo del modelaje no deja de guiñarle el ojo a Karina Ramos, quien ya suma más de una década de exitosa carrera. Ahora, la ex Miss Costa Rica 2014 logró llevar a México Imagination, su academia de empoderamiento, y este domingo 21 de enero impartirá su primer taller en ese país.

Si bien todavía no tiene una sede física, Karina comenzará con los talleres (que incluyen pasarela, proyección, oratoria y sesión de fotos) en un estudio.

“Era un sueño que tenía hace varios años. Yo quería activar la academia en México y ha sido una locura, porque con mis viajes, los compromisos y todo, no había podido darle atención”, comentó Ramos.

“Pero bueno, ya que en Costa Rica todo está mucho más estable y mejor, me propuse para este año que Imagination agarre fuerza en México y bueno, finalmente ya empecé, sin una locación fija, pero dando talleres”, agregó.

En el 2023, Karina Ramos viajó a Francia para presentarse en el Fashion Week. (Instagram)

La idea de la modelo es tener un espacio físico para finales del 2024 o principios del 2025, sin embargo, este es un trámite que conlleva una inversión económica importante, así como una serie de trámites.

Además, Ramos asegura que ha recibido solicitudes para llevar sus clases afuera de Ciudad de México, en ciudades como Guadalajara, Monterrey e incluso Cancún, por lo que no le preocupa tener que llevar los talleres a diferentes locaciones de ese país, en el que reside desde hace más de dos años.

No obstante, Karina confiesa que esta no es la primera vez que intenta poner a funcionar su academia en México.

“El año pasado lo intenté varias veces, sin embargo, a veces es muy difícil confiar en otras personas para desarrollar un proyecto tan de uno, porque yo tengo una visión muy específica, y cuando yo digo que voy a hacer algo, lo hago; y me había tocado trabajar con personas que no tienen ese mismo modo y es muy difícil desarrollar un proyecto así”, dice.

A Milán y a París Copiado!

Mientras el proyecto de llevar sus negocios a México camina a paso firme, la modelo se prepara para subir a las pasarelas de los Fashion Week de Milán y París, el próximo mes de febrero.

De acuerdo con Karina, aunque hasta hace un tiempo su objetivo era desligarse un poco del modelaje, decidió volver a enfocarse al 100% en esta faceta, pues le han salido buenas propuestas laborales que la han llevado a desfilar por diferentes partes del mundo.

“Quería enfocarme en los negocios y la ‘tele’, sin embargo, se empezaron a dar oportunidades en modelaje y no iba a decir que no; entonces me empecé a preparar físicamente para poder viajar y subirme a estas pasarelas”, asegura.

Eso sí, insiste que ser empresaria es su faceta favorita y que continuará trabajando en ello.