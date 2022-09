Kanye West afirma que su adicción a la pornografía destruyó su familia

Kanye West reapareció en redes sociales este jueves 1.° de setiembre para avalanzarse una vez contra su exesposa, Kim Kardashian, y la familia de la socialité.

En las publicaciones, que ya fueron eliminadas de su cuenta de Instagram, el polémico rapero reveló que es adicto a la pornografía y que eso acabó con la familia que había formado al lado de Kim.

“Hollywood es un burdel gigante. La pornografía destruyó a mi familia. Lidio con la adicción. Instagram la promueve. No voy a dejar que les pase a Northy y Chicago (sus hijas)”, publicó el artista, quien se hace llamar Ye.

Kim Kardashian se divorció de Kanye West, este 2022. Foto: AFP.

El post venía acompañado de una fotografía de Victoria Villaroel, amiga y ex asistente de la hermana menor de Kim Kardashian, Kylie Jenner, a quien le dedicaba un mensaje.

“No dejes que Kris (Jenner) te haga hacer Playboy como les hizo hacer a Kylie y a Kim”, agrega la publicación, haciendo alusión a que las hermanas posaron para la afamada revista en 2019 y 2017, respectivamente, y con la aprobación de su mamá y manager.

En otro post, que también desapareció de su cuenta, el rapero reveló una conversación con alguien que le pedía: “para, por favor”. Aunque Kanye no mencionó a quién se refería, los medios internacionales concluyen que se trata de una Kardashian, pues en el mensaje la persona dice: “Dile que deje de mencionar mi nombre. Tengo casi 67 años y no siempre me siento bien y esto me estresa”.

Kriss Jenner cumplirá 67 años el próximo 5 de noviembre, por ello se cree que el mensaje es sobre ella.

“No voy a parar hasta que tenga voz y voto sobre mis hijos, sin importar lo que cueste legalmente”, agregó el artista.