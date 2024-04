Kalimba vuelve a ser procesado por abuso sexual: ¿De qué trata el caso por el que se acusa al cantante?

13 años después de que el cantante mexicano Kalimba afrontó un juicio por presunta violación en contra de una menor de edad, del que fue declarado absuelto, el artista volvió a ser vinculado con otro caso de la misma índole.

Tras una audiencia en la capital de México, realizada este miércoles 17 de abril, Kalimba es acusado por el aparente delito de abuso sexual agravado contra la artista Melissa Galindo.

“Con base en los datos de prueba presentados, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra un hombre, por su probable participación en el delito abuso sexual agravado, registrado entre 2019 y 2020″, comunicó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

A las afueras de la audiencia, el abogado de Galindo, Wilfrido Castillo, atendió a la prensa que se hizo presente, confirmó la orden de procesamiento y aseguró que la segunda audiencia se llevará a cabo dentro de seis meses.

“Esta determinación judicial, que es una vinculación a un proceso, no es una cuestión de venganza, esto se trata de llegar a la justicia que le ha sido negada a las mujeres; lo estamos haciendo de una manera formalizada ante las autoridades”, declaró.

Por su parte, el ex integrante de la banda OV7, quien afrontará el caso en libertad a menos que incumpla la medida cautelar que le prohíbe acercarse a la presunta víctima, afirmó ser inocente de los cargos que se le imputan.

“La verdad es que sigo confiando en las autoridades. Aquí es donde estoy, una vez más, y no hay más que decir. El juez nos pidió, de una manera bastante directa a ambas partes, que no entorpeciéramos el proceso, por lo cual no podemos hablar más”, expresó.

¿Cuáles son las acusaciones contra Kalimba?

Este caso, que recién se formalizó por vía legal, trascendió públicamente el 16 de marzo del año pasado, con una transmisión en vivo que la artista denunciante compartió en su cuenta de Instagram con la descripción: “El acoso que viví con Kalimba Marichal”.

En el video, la cantante mexicana relata dos aparentes hechos ocurridos entre 2019 y 2020, cuando sostuvo una relación profesional con la disquera del intérprete de Tocando fondo. El primero de estos habría sucedido luego de que Galindo actuara como telonera en un concierto de Kalimba, realizado en la ciudad de Monterrey, México, en el 2019.

Melissa Galindo y Kalimba sostuvieron una relación profesional artística desde el 2019. Foto: Archivo (El Universal de México)

En ese momento, ambos habrían viajado en una camioneta junto a otros tres miembros del equipo de trabajo del ex integrante de OV7, rumbo al hotel en que se hospedaba la artista. Allí, afirma Galindo, el cantante puso la mano en su rodilla y la elogió por su trabajo.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia arriba, a mi vagina, y la neta entré en shock. Me cerré y me puse las manos aquí (en la cara), pero no dije nada, porque dije: capaz fue sin querer ¿Para qué hago un lío aquí?, ni al caso. Estoy con su gente, con su equipo, estoy aquí desprotegida”, relató.

Posterior a esto, la bailarina y conductora asegura que en el 2020, Kalimba llegó a su casa junto a otras personas en estado de ebriedad. En ese momento, Galindo afirma que se subió a un carro junto al cantante y las personas que lo acompañaban, en un intento de alejarlo.

Rumbo a casa del autor de Duele, según la versión de la artista, este le tocó un seno y, otra vez, le habría tocado la rodilla y realizado los mismos comentarios que en la ocasión anterior.

“Volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez sentí que movió los dedos en lo que alcanzó a tocarme la vagina. Ahí sí me shockeé, me volví a cerrar y poner las manos así. Me fui aterrada a su casa, dije: ‘En cuanto llegue y vea que estos se distraen, me voy’”, explicó.

Una vez en el domicilio, Galindo narra que se dirigió a una terraza y, momentos después, el mexicano se habría sentado encima de ella y le habría tocado el trasero. Ante esto, caminó hasta unas escaleras y se sentó a pedir un Uber, cuando el cantante le pidió hablar “muy seriamente”.

Galindo argumenta que en ese momento Kalimba le hizo comentarios sobre una ocasión en que ella fue actriz de un video en que se dieron un beso y, según relató, la invitó a su cuarto para explícitamente solicitarle que tuvieran un encuentro sexual. Al día siguiente, la mexicana buscó asesoría legal y anuló su contrato.

Un día después de la publicación del video, Kalimba lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que se desvinculaba de las acusaciones y afirmaba que ejercería “acciones legales por difamación”, hecho que hasta al momento no ha sido oficializado.