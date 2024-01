Jurado revive caso de Alec Baldwin: Acusado de homicidio involuntario tras tiroteo en set

Un gran jurado acusó a Alec Baldwin este viernes por un cargo de homicidio involuntario en un tiroteo fatal en 2021 durante un ensayo en un set de la película Rust, en Nuevo México, reviviendo un caso inactivo contra el actor.

Fiscales especiales presentaron el caso ante un gran jurado en Santa Fe esta semana, meses después de recibir un nuevo análisis del arma que se utilizó. Declinaron responder preguntas después de pasar aproximadamente un día y medio presentando su caso ante el gran jurado.

Los abogados defensores de Baldwin indicaron que pelearán contra los cargos.

“Esperamos con ansias nuestro día en la corte”, dijeron Luke Nikas y Alex Spiro, abogados defensores de Baldwin, en un correo electrónico.

Dos de los testigos vistos en el tribunal incluyeron miembros del equipo, uno presente al momento del disparo y otro que se había retirado del set el día anterior debido a preocupaciones de seguridad.

Baldwin, el actor principal y coproductor de la película western, Rust, apuntaba con un arma a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un ensayo en un set de película fuera de Santa Fe en octubre de 2021, cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza.

Baldwin dijo que retrocedió el martillo, pero no el gatillo, y el arma se disparó.

Los cargos vuelven a poner a Baldwin en problemas legales y crearon la posibilidad de tiempo en prisión para un actor que fue una figura principal en la televisión y el cine durante casi 40 años, con roles en el primer éxito The Hunt for Red October, The Departed de Martin Scorsese y la comedia 30 Rock.

Recientemente, los jueces acordaron poner en espera varias demandas civiles que buscan compensación de Baldwin y los productores de Rust después de que los fiscales dijeran que presentarían cargos ante un gran jurado. Los demandantes en esas demandas incluyen miembros del equipo de filmación.

Fiscales especiales desestimaron un cargo de homicidio involuntario contra Baldwin en abril del 2023, diciendo que se les informó que el arma pudo ser modificada antes del tiroteo y que funcionaba mal.

Luego cambiaron de rumbo y comenzaron a considerar si presentar nuevamente un cargo contra Baldwin después de recibir un nuevo análisis del arma.

La investigación de expertos en balística y pruebas forenses se basó en piezas de repuesto para volver a ensamblar el arma disparada por Baldwin, después de que partes de la pistola se rompieran durante las pruebas del FBI. El informe examinó el arma y las marcas que dejó en un casquillo percutido para concluir que el gatillo debió haber sido accionado o presionado.

El análisis liderado por Lucien Haag de Forensic Science Services en Arizona afirmó que aunque Baldwin negara repetidamente haber accionado el gatillo, “dadas las pruebas, hallazgos y observaciones informados aquí, el gatillo debió haber sido accionado o presionado lo suficiente para liberar el martillo completamente armado o retraído de la evidencia de revólver”.

La supervisora de armas en el set de la película, Hannah Gutierrez-Reed, se declaró inocente de homicidio involuntario y manipulación de pruebas en el caso. Su juicio está programado para comenzar en febrero.

El director asistente y coordinador de seguridad de Rust, David Halls, se declaró no culpable de manejar imprudentemente un arma de fuego en marzo pasado y recibió una sentencia suspendida de seis meses de libertad condicional. Acordó cooperar en la investigación del tiroteo.

Un informe anterior del FBI sobre el análisis del arma encontró que, como es común en armas de ese diseño, podría dispararse sin accionar el gatillo si se aplicaba fuerza a un martillo no armado, como al dejar caer el arma.

El tiroteo de 2021 resultó en una serie de demandas civiles, incluidas demandas por homicidio culposo presentadas por miembros de la familia de Hutchins, centradas en acusaciones de que los acusados fueron laxos con los estándares de seguridad. Baldwin y otros demandados disputaron esas alegaciones.

La compañía de producción de Rust pagó una multa de $100,000 a los reguladores estatales de seguridad laboral después de un relato de fallas en violación de protocolos estándar de la industria, incluido el testimonio de que los gerentes de producción tomaron acciones limitadas o ninguna para abordar dos disparos accidentales en el set antes del tiroteo fatal.

La filmación de Rust se reanudó el año pasado en Montana, bajo un acuerdo con el viudo del director de fotografía, Matthew Hutchins, que lo convirtió en productor ejecutivo.

