JLo asegura que Ben Affleck tiene su apoyo tras declaraciones sobre Jennifer Garner

JLo se trajo abajo los rumores que decían que ella estaba muy molesta con su pareja, Ben Affleck, por la forma en que el actor se refirió a su exesposa, Jennifer Garner, en el programa Howard Stern Show.

Pese a que supuestas fuentes cercanas afirmaban a los medios especializados norteamericanos que la Diva del Bronx estaba enfadada con el intérprete de Batman por decir a Howard Stern que el sentirse atrapado en su matrimonio con Garner lo llevó a beber, fue la misma cantante de On The Floor quien reveló cómo se sentía al respecto.

“Esta historia simplemente no es cierta (...). No es así como me siento”, dijo la artista en exclusiva a People.

JLo y Ben Affleck retomaron su relación 17 años después de que cancelaran su compromiso en 2004.

Al contrario, JLo, quien retomó su relación con Affleck a inicios de este 2021, añadió: “No podría tener más respeto por Ben como padre y persona”.

Affleck y Garner se separaron en 2015 tras los excesos del actor. Juntos formaron una familia con tres hijos: Violet, de 16 años; Seraphina, de 12 y Samuel, de 9.

Durante la entrevista en el Howard Stern Show el actor se refirió de forma amplia a la fama, el amor y la paternidad, sin embargo, fue decir que “parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado (en el matrimonio con Garner)” lo que trascendió.

“Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Y lo que hice fue que me bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, dijo.

Asimismo, añadió que si siguiera casado con Garner “probablemente seguiría bebiendo”.

“Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Lo intentamos porque teníamos hijos. No queríamos que fuera el modelo de matrimonio para los niños. Hicimos lo mejor. Es alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debería seguir casado”, contó.

Tras esas declaraciones, el actor participó en otra entrevista en Jimmy Kimmel Live! y afirmó que él “nunca querría que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre”.

Affleck asegura que su respuesta se salió de contexto, y que él estaba tratando de explicar “cuánto nos respetamos y nos preocupamos el uno por el otro y nos preocupamos por nuestros hijos y los ponemos en primer lugar”, y que lo que consiguió con eso fue quedar como “el peor, el más insensible y el estúpido tipo horrible”.

JLo y Affleck retomaron su relación 17 años después de que la pareja cancelara su compromiso en 2004 y se dejan ver muy felices y enamorados.