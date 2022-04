Jim Carrey besó sin permiso a Alicia Silverstone y también lo intentó con Will Smith en 1997

Luego de que el actor Jim Carrey dijera que si Will Smith lo hubiera cacheteado a él, tal como lo hizo con Chris Rock durante la última entrega de los premios Óscar, lo hubiera demandado por $200 millones, han circulado videos del actor de Dumb and Dumber, teniendo un “comportamiento inadecuado” en una entrega de premios.

Uno de los videos muestra cuando Carrey fue elegido en los premios MTV como mejor actor de comedia por su papel en The Cable Guy, en 1997. El intérprete subió al escenario para recibir su galardón de manos de la actriz Alicia Silverstone e, inesperadamente, el actor le tomó el rostro con las manos y la besó en la boca.

La acción de Carrey incomodó a Alicia, quien solo atinó a poner su mano sobre el brazo de Carrey para alejarlo de ella. La artista se mostró visiblemente afectada por el beso sin permiso, pero se mantuvo en escena hasta que su colega terminó su discurso de agradecimiento.

Jim Carrey besó a la fueza a Alicia Silverstone durante los premios MTV en 1997. (Archivo/Captura de pantalla)

Para ese momento, Carrey tenía 35 años y Alicia 19.

Otro video muestra al intérprete intentando hacer lo mismo, pero esta vez con Will Smith. En esa misma entrega de premios MTV, Smith recibió el reconocimiento al mejor beso que protagonizó junto a Vivica A. Fox, en la película Día de la Independencia.

Cuando Smith se levantó a festejar, fue directo a abrazar a Carrey, pero este intentó besarlo a la fuerza, a lo que Smith se negó. En principio parece ser una broma, pero los internautas que han compartido las imágenes, cuestionan si no fue así realmente.

¿Retiro?

Es posible que la comedia y los gestos exagerados que llevaron al actor Jim Carrey a ser una estrella de Hollywood ya no se vean en nuevas películas. El actor, de 60 años, aseguró en una entrevista con el medio Access Hollywood que está analizando seriamente su retiro de la actuación, según informaron publicaciones como Variety, People y Page Six.

Su último papel, como el villano Dr. Robotnik en la secuela de Sonic, podría ser su última aparición en la pantalla grande. “Bueno, me retiro. Si, probablemente. Estoy siendo bastante serio. Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me tomaré un descanso”, afirmó.

En sus declaraciones sobre un posible retiro, Carrey agregó que se siente feliz con su vida y con todo lo que ha hecho profesionalmente. “Tengo suficiente, he hecho suficiente. Yo soy suficiente”, dijo.

Y aunque ya no grabaría más películas, Carrey dejó en claro que seguirá estando presente. “Voy a seguir estando en el mundo, pase lo que pase. Tenemos más efecto en el mundo de lo que sabemos. No tenemos que ser multi-guionistas para afectar el mundo”, finalizó.

El personaje de Dr. Robotnik, que interpretó Jim Carrey en la secuela de 'Sonic', podría ser su último papel en el cine. Foto: Archivo.

Con su protagónico en la serie In Living Colo, la carrera del actor inició en los años 90. Su paso por el cine de comedia lo llevó a filmes comos Dumb and Dumber, The Mask, Ace Ventura: Pet Detective, Bruce Almighty, The Cable Guy, How The Grinch Stole Christmas y Liar, Liar.

Carrey también demostró sus dotes dramáticos en títulos como The Truman Show y Eternal Sunshine of the Spotless Mind.