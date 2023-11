Jennifer López quema una carta de Ben Affleck después de dos décadas

Luego de romper su compromiso con Ben Affleck en 2002, la cantante Jennifer López rehízo su vida y formó una familia junto a su expareja Marc Anthony, con quien tuvo a sus mellizos. No obstante, en el fondo, la cantante nunca olvidó su relación con el actor de Hollywood. Cuando Affleck tuvo la oportunidad de reencontrarse con JLo, no lo dudó dos veces y le propuso matrimonio en 2022. A diferencia de hace 20 años, en esta ocasión la boda sí se llevó a cabo. Ahora, la cantante relata todo lo que atravesó para su próximo álbum, que marca su regreso a la música después de nueve años de ausencia.

A pesar de la relación controvertida que JLo mantiene con su actual esposo, desde que reavivaron su amor en mayo del 2021, surgieron malentendidos entre ellos. Estos ocurrieron tanto en las calles de Miami, Florida, como en eventos públicos, donde Affleck demostró tener poca tolerancia para relacionarse en grupos sociales muy grandes. Esto contrasta con su esposa, quien siempre se muestra dispuesta y sonriente frente a las cámaras. Sin embargo, nada de eso es suficiente o desgasta el amor que ambos se profesan.

Estos desacuerdos generaron rumores en más de una ocasión, sugiriendo que la pareja podría separarse tan solo un año después de contraer matrimonio. No obstante, la cantante de 54 años demostró lo contrario. En 2024 lanzará su noveno álbum de estudio titulado This is me... now. Este hace referencia directa a la producción discográfica que estrenó en 2002, titulada This is me... then, dedicada en su totalidad a Affleck, con quien mantenía una relación en esa época y a quien le pidió que se comprometieran.

La novedad es que Jennifer comenzó a compartir algunos fragmentos de lo que será su nuevo disco, el primero desde 2014. En estos clips, se le puede ver sentada al borde de un sillón, acercándose a una cómoda donde reposa un cofre que contiene una carta fechada el 24 de diciembre de 2002 y firmada por “B”, la inicial de Ben, en la que le agradece por un obsequio y por formar parte de su vida.

“La vida es dura, pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te gusten las flores. Me dijiste que nunca podrías tener suficiente. Te creo”, expresa la carta, que comienza a extinguirse por las llamas que la consumen.

Con respecto a este álbum, la cantante reveló que no solo incluirá una serie de canciones, sino que se tratará de toda una experiencia musical marcada por los momentos más entrañables de su vida. En los adelantos compartidos en sus redes, hace referencia no solo a su amor por Ben, sino también a otros símbolos significativos para ella, como los colibríes y el color verde.

This is me... now se estrenará el 16 de febrero del 2024. Según Billboard, algunos de los títulos de las canciones incluidas son To be yours, Mad in love, Greatest love story never told, Rebound, Midnight Train to Vegas, This time Around y Dear Ben Pt. II.

