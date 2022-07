Ivana Trump, exesposa de Donald Trump, muere a los 73 años

Ivana Trump, la exesposa del expresidente y multimillonario estadounidense, Donald Trump , falleció este jueves a los 73 años, según lo confirmó el republicano, con quien estuvo casada de 1977 a 1992 y compartía tres hijos.

De acuerdo con The Washington Post, el exmandatario publicó la noticia en Truth Social, la red social que él mismo creó.

“Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!”, escribió el exmandatario.

Según el medio británico, Daily Mail, la exmodelo falleció en su casa en Nueva York luego de sufrir un paro cardíaco a las 12:30 del mediodía.

“Nuestra madre era una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y cariñosa como madre y amiga”, comentó al mismo medio, Eric, su hijo menor, quien además compartió varias imágenes junto a su madre en Instagram.

Migrante con suerte

Ivana Marie Zelníčková era su nombre de nacimiento, pues contrario a lo que se creería de Trump, efectivamente su primera esposa era una migrante proveniente de Checoslovaquia. La mujer huyó del régimen comunista en el que creció en 1970, solo siete años antes de contraer nupcias con el expresidente.

Trabajó durante varios años en el imperio empresarial de Trump como alta ejecutiva. Asimismo, fue nombrada directora ejecutiva de Trump’s Castle en Atlantic City y colaboró en el diseño de interiores para el Grand Hyatt Hotel y Trump Tower.

También fue autora de varios libros y fundó su propia marca de ropa.

Fin del matrimonio

El amor entre Ivana y Donald terminó en 1992 luego de se confirmara que el multimillonario mantenía una relación en secreto con Marla Maples, quien se convirtió en su segunda esposa.

Durante una entrevista en el 2017 con Amy Robach de ABC News, Ivana aseguró que perdonó a su exesposo y describió cómo fue criar a sus hijos junto a él.

“Era un padre amoroso, no me malinterpreten, y era un buen proveedor, pero no era el padre que daría un paseo e iría al Central Park o iría a jugar béisbol con ellos [sus hijos] o algo así”, comentó Ivana en esa ocasión.

