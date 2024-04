Influencer mexicana Hola, soy Natasha sufre robo en Costa Rica

La influencer mexicana Natasha Puente, mejor conocida en redes sociales como Hola, soy Natasha, fue víctima de un robo este domingo 31 de marzo, cuando viajaba en un autobús de San José hacia Jacó, Puntarenas.

Según contó en su cuenta de TikTok, donde suma más de 1.4 millones de seguidores, ella dejó su mochila en la parte superior del autobús y cuando se iba a bajar se percató que su computadora no estaba.

“Neta que pinche puta madre. Mi laptop y todas las cosas que uso para trabajar... ¡Qué increíble...!”, dijo la mexicana, visiblemente molesta, en el video en que da cuenta del robo.

Natasha Puente recorre Costa Rica junto con su pareja, el australiano Warren Morelli. (Instagram)

La joven enfatizó en que esta situación amargó su paseo por territorio tico, en el que se encuentra desde hace más de una semana junto a su pareja, el australiano Warren Morelli.

“Y yo tan pinche feliz que estaba de estar aquí en Costa Rica... Viaje arruinado”, agregó en el video que en cuestión de pocas horas ya sumaba más de 25.000 reacciones.

Natasha es una nómada digital y creadora de contenido conocida por compartir sus viajes por el mundo mientras trabaja.

De 36 años, Puente es hija de una costarricense originaria de Limón; sin embargo, había visitado el país pocas veces, la última fue cuando todavía era adolescente.

En una entrevista con La Nación días atrás, la TikToker hablaba de la ilusión que le daba estar en suelo tico.

“Yo me acuerdo que mi mamá me decía: ‘Qué ganas de estar en Limón y comerme un plantintá’. Ahora lo probé y no sé qué es eso, pero de aquí soy, por Dios. ¡Qué cosa tan deliciosa! Ni siquiera sabía que se podía hacer algo así con plátano”, declaró.

Los padres de Natasha se conocieron en Costa Rica, trabajando para una misma empresa, durante un par de años en que su papá estuvo viviendo en el país. Tras ese período, se hicieron pareja y establecieron su vida en México.