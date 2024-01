Ibai Llanos ante críticas en las redes: ‘Conseguiré mi cambio físico’

El streamer español Ibai Llanos decidió iniciar el 2024 contrarrestando las críticas a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), afirmando que se está dando prioridad para realizar un cambio significativo en su vida.

Ibai Llanos afirmó a su audiencia que logrará una transformación en su vida frente a las críticas.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Llanos expresó: “Cada día recibo cientos de mensajes sobre mi cambio físico. Muchos intentan hacerme daño y otros incluso me llegan a hacer gracia”.

El influyente creador de contenido admitió que, en el pasado, descuidó su bienestar al darle prioridad al trabajo. “El principal problema que tengo con mi cambio físico es que no me doy la suficiente prioridad a mí mismo. No me cuido. Ni física, ni mentalmente. O al menos no lo suficiente”.

Ibai Llanos, reconocido como uno de los creadores de contenido con mayor número de suscriptores en habla hispana, calificó esta práctica como un “grave error” y expresó su disposición a corregirlo para sentirse bien consigo mismo.

En su perfil oficial, Ibai Llanos manifestó que no es la primera vez que se propone reducir su peso con el fin de preservar una óptima salud, logrando previamente perder 17 kilogramos en un lapso del año 2023.

El comentarista deportivo subrayó que no busca restar mérito a sus logros a lo largo de su carrera. Consciente de haber enfrentado desafíos considerables, admite que superó obstáculos gracias a su constancia y disciplina.

En este 2024, Ibai Llanos se propone ser un ejemplo y superar las críticas que enfrenta en redes sociales, donde lo señalan por tener sobrepeso y obesidad. En este sentido, manifestó: “Conseguiré mi cambio físico. Estoy seguro. Nunca me lo quité de la cabeza. Y ustedes también. No me cabe duda. Quiero ser un ejemplo para muchos de ustedes, y lo haremos. 2024 será increíble. Cuídense mucho (en todos los aspectos). Es importante”.

Previamente, Ibai Llanos compartió con su comunidad de Twitch imágenes de su proceso para perder peso, el cual incluía asistir al gimnasio y mantener una dieta equilibrada. Estas acciones provocaron acusaciones.

En marzo del 2023, el influyente anunció una colaboración con el chef español Dani García para lanzar The Gaming Family, una línea de comida rápida. Explicó que suspendió su entrenamiento debido a la controversia generada al ser criticado por promover “comida rápida”.

En relación con esto, en su canal de Twitch, Ibai Llanos afirmó que hay otros creadores de contenido que, antes que él, presentaron menús sin inconvenientes. Estos menús incluyen hamburguesas, churros, bocadillos e incluso bebidas alcohólicas, y no recibieron críticas.

El influyente concluyó expresando que el problema surge cuando una persona con sobrepeso, como él mismo, decide lanzar un menú o un restaurante. Alega que si fuera una persona musculada presentando la misma propuesta, no habría ninguna objeción. En su percepción, parece que se le niega el derecho a emprender este tipo de iniciativas debido a su apariencia física.

Ibai Llanos sostiene que debe otorgarle prioridad a su salud en su vida.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.