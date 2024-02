Histórica residencia de Freddie Mercury está a la venta por £30 millones

Mary Austin, amiga cercana y heredera de la residencia de Freddie Mercury, puso en venta la propiedad por la suma de £30 millones. Un detalle llamativo es que el listado de Garden Lodge, como era conocida la construcción, solo está disponible para aquellos que demuestren capacidad de pago acorde con la solicitud de Austin.

Según informa The Telegraph, detalles como la cantidad de metros cuadrados y la distribución se mantendrán privados, y solo se publicarán dos fotografías del interior.

La vivienda, donde residió el cantante hasta su fallecimiento en 1991, ha sido habitada por Mary Austin, quien vive sola desde que sus hijos crecieron y abandonaron la residencia.

En el 2023, vendió el contenido de la casa en una subasta y ahora pone la propiedad completa en venta.

“En realidad, fue mi casa solo de nombre”, dijo Austin a Bloomberg. “Había trabajado en la casa con él y para él, y siempre será suya. Era su sueño, era su visión”. “La subasta fue enorme. Y no estaba segura de cómo me sentiría en ese momento. Pero me di cuenta de que había llegado el momento”, señaló The Telegraph.

Una medida preventiva para la venta es que solo aquellos que demuestren capacidad de pago obtendrán más detalles de la propiedad.

Garden Lodge fue la residencia de Mercury durante una década antes de su muerte en 1991. Foto: The Telegraph.

Las ocho habitaciones de la casa incluyen una suite principal a la que se accede a través de un vestidor art déco “extraordinario” con espejos del piso al techo, donde Mercury alguna vez guardó sus numerosos trajes de escenario junto con su ropa cotidiana.

En una entrevista con The Telegraph, Austin compartió que la estrella de Queen le dijo: “Te dejé la casa porque habrías sido la mujer con la que me habría casado y, por derecho, todo esto habría sido tuyo de todos modos”.

Mary y Freddie fueron buenos amigos durante mucho tiempo, y por eso, ella se convirtió en la heredera de “la caja de recuerdos más gloriosa”, como la describe Austin. Anteriormente, mencionó que pensó por primera vez en vender la casa hace 25 años, pero decidió que no estaba lista para desprenderse de ella. Ahora, espera que el comprador aprecie su historia y no derribe la propiedad para construir algo moderno en su lugar, según explicó el medio británico.