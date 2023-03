Higiene de Leonardo DiCaprio cuestionada: ¿con qué frecuencia se baña?

Leonardo DiCaprio, de 48 años, es uno de los artistas de Hollywood más comprometidos con la concientización acerca del cambio y la crisis climática, los recursos naturales y la contaminación ambiental.

Por su conciencia medioambientalista, según fuentes cercanas, el actor decidió no gastar grandes cantidades de agua tomando duchas y además no utiliza desodorantes porque sus componentes son agresivos y contaminantes para el planeta. Respecto de sus baños, el productor solo los ejecuta una o dos veces a la semana.

LEA MÁS: Leonardo DiCaprio tendría nueva novia y sí, tiene la edad que imaginamos

En una entrevista con el programa This Morning, Miriam Margolyes mencionó que el protagonista de Romeo y Julieta (1996) tenía un olor particular en el rodaje de la película y que no era agradable. Las declaraciones de la actriz de 81 años fueron rechazadas por los fans de DiCaprio y luego ella misma aclaró:

“Estaba un poco maloliente porque hacía mucho calor en México [...] Él era muy joven en ese momento. No se hacen fragantes”, dijo la actriz, que encarnó a la enfermera y cuidadora de Julieta en la película.

DiCaprio supo conquistar millones de corazones de todas partes del mundo con su talento para la actuación y estos últimos años trabajó como productor de importantes documentales acerca del medio ambiente y la ecología.

LEA MÁS: Leonardo DiCaprio y su regla de oro: no sale con mujeres mayores de 25 años (y una lista lo prueba)

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.