Henry Cavill y su novia esperan a su primer hijo

Henry Cavill está a punto de interpretar uno de los papeles más importante de su vida: el de papá junto a su novia, Natalie Viscuso.

El protagonista de Superman y su pareja, quien en su perfil profesional se describe como Vicepresidenta de Televisión y Estudios Digitales en la empresa Legendary Pictures, están esperando a su primer hijo juntos, según revelan fotos y videos que trascendieron en redes sociales y que dejan ver el embarazo de Natalie.

Henry Cavill, uno de los actores más conocidos y admirados por su atractivo físico, espera su primer hijo junto a su novia Natalie Viscuso. Foto: Instagram

En las imágenes, que ya se volvieron virales, se puede ver a la pareja saliendo de lo que parece ser un hotel tomados de la mano y, mientras caminan hacia una camioneta que ya los esperaba, ella revela su ya abultado vientre.

Hasta el momento se desconocen todos los detalles al respecto del primogénito de Cavill; sin embargo, las fotos dejan entrever que Natalie se encontraría en el segundo trimestre de gestación.

La noticia dejó asombrados a los usuarios y sobre todo a las fans de Cavill, quienes no tardaron en reaccionar a la próxima paternidad del actor con ingeniosos comentarios: “¿cómo así que Henry Cavill va a ser papá y no es conmigo?”, “Déjenme sola, Henry Cavill va a ser papá”, “Dios tiene a sus favoritas”, “Henry Cavill va a ser papá y yo no estoy embarazada”, “No nos puedes hacer esto Henry Cavill”.

La relación entre Henry y Natalie se hizo pública en el 2021.

