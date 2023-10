Guionistas de ‘Friends’ ayudaron a Matthew Perry a conquistar a Julia Roberts

En el ámbito amoroso de Matthew Perry, los mismos guionistas de la serie Friends jugaron un papel crucial en su relación con Julia Roberts. Resulta que el actor se encontraba desconcertado sobre cómo acercarse a la estrella de Mujer bonita y solicitó la ayuda de los escritores para orientarlo en cómo conquistarla.

Roberts, tras un extenso intercambio de faxes, le habría preguntado por qué debería salir con él, y fue entonces cuando la magia de los especialistas en palabras entró en escena.

Jeff Astrof, uno de los guionistas “celestinos”, recordó: “No sé si Julia se enamoró de Matthew a primera vista, pero comenzaron a salir muy rápido. Y yo me sentí como Cyrano de Bergerac”.

El propio actor relató al periódico The Times of London que incluso hubo una presentación familiar en Nuevo México. Cuando Roberts hizo una aparición en Friends, ya eran pareja.

La relación entre Perry y Roberts duró solo dos meses, ya que el actor decidió poner fin a la relación, como detalla en su libro de memorias: Friends, lovers and the big terrible thing, publicado el año pasado.

Perry confesó: “Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Estaba constantemente seguro de que iba a terminar conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba roto, destrozado, no era digno de amor”.

En entrevistas posteriores, Perry admitió haber sentido atracción por sus compañeras de reparto Courteney Cox y Jennifer Aniston, aunque nunca pudo avanzar en ninguna relación. Sobre Aniston, Perry reveló que creyó haber sentido una respuesta positiva, pero al dar el primer paso, se encontró con un frío silencio del otro lado del auricular.

Lizzy Caplan, Neve Campbell y Molly Hurwitz figuraron entre sus romances. Con esta última, Perry se comprometió en 2020; sin embargo, días después del regreso de Friends, la relación llegó a su fin.

