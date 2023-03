Gerard Piqué evita hablar de Shakira en entrevista por ‘proteger a sus hijos’

Gerard Piqué prefirió no hablar de su expareja, Shakira, por 'proteger a sus hijos'. (Tomada de Twitter)

En una entrevista, Gerard Piqué, el exfutbolista español y expareja de la cantante colombiana, Shakira, prefirió no referirse a la barranquillera y a sus canciones por “proteger a sus hijos”, Milan y Sasha.

Jordi Basté, locutor del programa catalán El món a RAC1, le preguntó al catalán si escuchó la canción de su expareja y el productor argentino Bizarrap, y esta fue la respuesta del exjugador el Barcelona: “Sí, obviamente. No quiero hablar del tema, no creo que toque”, aunque minutos después se refirió al respecto.

“No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Solo quiero que mis hijos estén bien”, precisó.

LEA MÁS: Sasha Piqué canta ‘a todo pulmón’ en show de Shakira

No obstante, para la cantante, el hablar sobre su separación en sus canciones ha sido “mejor que ir a terapia”, según dijo en una reciente entrevista con En Punto. “Me he creído esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, siempre he sido bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo”, dijo la barranquillera.

El viernes la colombiana se presentó en The Tonight Show con el productor argentino e interpretaron la BZRP Music Session #53, que se transformó en un hit a tan solo horas de su estreno. En la canción, la cantante se refiere a su ex y a la nueva pareja de él, la joven de 23 años, Clara Chía Martí.

Presentación de Shakira y Bizarrap en el 'Late Night Show' del presentador Jimmy Fallon

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.