Georgina Rodríguez comparte severa técnica para que sus hijos coman todos los alimentos

La modelo y empresaria Georgina Rodríguez, reveló el método que utiliza para que sus hijos coman todos los alimentos que se les pone en la mesa, durante una entrevista en el programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos.

La invitación al show fue con el propósito de hablar sobre la segunda temporada de su reality documental Soy Georgina, que se estrenó el 24 de marzo en Netflix. Durante la entrevista la modelo se notaba nerviosa, ya que era su primera participación en el espacio que se transmitió en directo, pero pasado el tiempo empezó a sentirse más segura, mientras respondía todas las preguntas.

Algo que llamó la atención durante la entrevista fue el método que utiliza para que sus hijos valoren la comida y la importancia de consumir todos los alimentos que se les ponga en la mesa y así no tener que tirarlos a la basura.

“Les digo que la comida no se deja y que si no se los comen en ese momento, será para merendar. A veces les pongo videos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar”, puntualizó la modelo.

Además, entre otros comentarios, expresó que era muy mala para comer, “me echaron del comedor de pequeña porque no comía nada y mi madre los fines de semana me hacía arroz a la cubana. Yo le tenía manía al arroz y ahora me encanta, es lo que más me gusta, pero de pequeña no podía con él. Mi madre me decía, ‘no te levantes hasta que te lo comas’. Ahora los veo y me identifico mucho con ellos, pero es que tienen que comer”, narró.

Usuarios que siguen las redes sociales del programa español, cuestionaron la actitud de la influencer y criticaron fuertemente el método que empleaba la modelo para cerciorarse de que sus hijos comieran todos los alimentos.

¿Quién es Georgina Rodríguez? Copiado!

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, se convirtió en unas de las celebridades más seguidas en redes. (Infobae)

La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo se convirtió en unas de las celebridades más seguidas en redes. Su nombre completo es Georgina Rodríguez Hernández y nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina el 27 de enero de 1994.

Aunque nació en ese país, tiene la nacionalidad española. En una entrevista con XL Semanal, Georgina comentó que antes de que ella naciera, sus padres viajaron de España a Buenos Aires, decidieron quedarse un tiempo ahí y fue cuando nació.

Rodríguez comenzó a practicar ballet cuando tenía apenas cuatro años y continuó bailando hasta su juventud, por lo que logró obtener un título de profesora de ballet de la Royal Academy of Dance de Londres.

Su vida cambió radicalmente en setiembre del 2016, cuando un día, mientras trabajaba en una tienda Gucci en el centro de Madrid, vio entrar a Cristiano con su hijo y unos amigos, contó en una entrevista con la revista italiana Grazia.

Días después de ese encuentro se volvieron a ver en un evento de otra marca, pero no pudieron hablar mucho. Fue hasta dos meses después que pudieron hablar y compartir más, y comenzaron a salir en secreto.

Actualmente, Georgina es madre de dos hijos con Cristiano Ronaldo, Alana Martina y Bella Esmeralda, una bebé que nació en el 2022 junto con un hermano gemelo que murió tras el parto.

Antes de traer hijos al mundo con Rodríguez, Ronaldo ya era padre de Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo, de quienes se desconoce la información maternal.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo junto a Alana Martina, Bella Esmeralda, Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo. (Tomada de Instagram)

