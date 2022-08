Eugenio Derbez: surgen nuevos detalles sobre el accidente que sufrió el comediante

Este lunes 29 de agosto se dio a conocer que Eugenio Derbez sufrió un accidente que ameritó ser intervenido quirúrgicamente y que tendrá que pasar un largo proceso de rehabilitación. Alessandra Rosaldo, esposa del comediante, descartó que el evento que llevó a Derbez a ser hospitalizado estuviera relacionado con percance automovilístico, pero entonces ¿cuáles fueron los motivos?

Rosaldo, quien es vocalista del dúo Sentidos Opuestos, compartió ayer en sus redes sociales el comunicado acerca del estado de salud de Eugenio Derbez. Al parecer se trató de un accidente que tuvo lugar hace un par de días, pero no fue hasta ahora que la familia habló públicamente de la situación.

Si bien, Alessandra indicó que la intervención a la que será sometido el padre de su hija, Atiana, no compromete su salud, reconoció que las lesiones que sufrió son delicadas por lo que la operación que atravesará será compleja, de la misma manera que su recuperación, la que llevará mucho tiempo.

El próximo viernes 2 de setiembre, Eugenio Derbez cumpliría 61 años.

Sin embargo, Rosaldo no dio más pormenores de cómo había acontecido el accidente. La única información que se conoce hasta ahora fue emitida por Javier Ceriani, presentador del programa de espectáculos Chisme no like, el cual expresó que el comediante de 60 años se había lesionado el hombro mientras jugaba un videojuego de realidad virtual, fracturándose el brazo en varias partes luego de hacer un mal movimiento.

“Señoras y señores, confirmado, no lo quiso decir su mujer, no lo quiso decir nadie del equipo de Eugenio Derbez, ni a su equipo de prensa, pero confirmado que es el hombro, todo destruido. El tema es que el hombro tarda mucho en recuperarse”, compartió, luego de estar en comunicación con el centro donde el actor está siendo atendido.

Hasta el momento, Alessandra ha sido la única integrante de la familia Derbez que se ha pronunciado con respecto al accidente, asegurando que será ella quien actualizará el estado de salud de su esposo por medio de las redes sociales.

Por su parte, amistades y fans del actor han expresado buenos deseos por una pronta recuperación; entre los mensajes de apoyo figuran personalidades como Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Daniel Magún, Lidia Ávila, Odalys Ramírez, Galilea Montijo, Isabel Lascuráin y los influencers Werevertumorro y Juan Zurita, quienes han extendido su apoyo y solidaridad a la familia Derbez.

