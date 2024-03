Eugenio Derbez compara a Billie Eilish con Verónica Castro y las redes arden

Recientemente, el actor mexicano Eugenio Derbez desató una nueva polémica en redes sociales al compartir en su canal de WhatsApp una foto y un comentario en el que compara a Billie Eilish con la actriz Verónica Castro. “Vero Castro llegando a los Óscar 2024″, escribió Derbez.

Eugenio Derbez generó comentarios en la red social X al comparar a Billie Eilish y Verónica Castro.

En la imagen se ve a Billie luciendo una larga cabellera castaña oscura, que resalta aún más sus ojos verdes azulados y sus pómulos. Además, su traje elegante contribuye a que tenga un gran parecido con Verónica Castro, quien le lleva 49 años a la dos veces ganadora del Óscar.

“Billie Eilish se convirtió en Verónica Castro tan gradualmente que no nos dimos cuenta”, “¿Por qué Billie Eilish parece Verónica Castro?”, “Billie Eilish tiene 22 años y ya se parece a Verónica Castro”, “Desde que dijeron que Billie Eilish se parece a Verónica Castro, no la veo de la misma manera”, son algunos de los comentarios en la red social X.

Por otro lado, hubo quienes reaccionaron inconformes con la comparación, asegurando que era muy poco caballeroso de su parte haberlo hecho en tono de burla.

LEA MÁS: Premios Óscar: Todos los ganadores de la noche en que ‘Oppenheimer’ brilló

“Muy gracioso, no creo que a él le gustaría que lo compararan con alguien más”, “Eugenio, qué mal que compares a mujeres de forma burlesca”, expresaron otros comentarios en X.

La publicación de Derbez surgió después de la participación de Billie en los premios Óscar, donde ganó su segunda estatuilla a sus 22 años con su éxito musical What Was I Made For? de la película Barbie.

La edición número 96 de la gala se llevó a cabo el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos, y contó con la asistencia de diversas celebridades como Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Anya Taylor-Joy, Zendaya, entre otros.

LEA MÁS: Verónica Castro se habría despedido de sus seres queridos

Billie Eilish ganó su segundo Óscar en la ceremonia que tuvo lugar el 10 de marzo.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.