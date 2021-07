Estudiante de educación preescolar se impuso en Chica Reef 2015

Una desamparadeña de 26 años y estudiante de educación preescolar fue elegida como Chica Reef 2015 en playa Jacó, la noche del sábado, al imponerse a otras 11 bellezas que pretendían ser la imagen de la marca durante un año.

Gloriana Castro contó que gracias a bailar zumba y al cambio en su dieta logró tener una figura adecuada para ganar la competencia. Hasta hace un mes, esta amante de los postres y chocolates estaba alejada de los gimnasios,

“Fue como un mar de emociones. Me inscribí al concurso por una amiga y, toda la vida, lo único que había hecho de ejercicio era zumba y acuaeróbicos. Yo decía: ‘si no gano, por lo menos me veo bien’”, comentó entre risas la mujer con 1,61 metros de altura y medidas 84-60-90.

Ingrid Portillo, gerente de la marca Reef, explicó que buscaban a una joven que tuviera buena actitud, proactiva y enamorada de la playa.

“Aquí conocen otro mundo, esto no se trata de pasarelas ni de modelaje, sino de meterse de lleno con temas de surf, campeonatos nacionales y el ambiente de playa que caracteriza este bonito deporte”, explicó Portillo.

Castro, además de ser la imagen por un año de Reef , se llevó un premio en efectivo de $2.500 y regalos de los patrocinadores.

Acerca de si hubo fuerte rivalidad entre las candidatas, la joven contó que el grupo era muy unido. “Al final, obviamente, todo el mundo quiere ganar y se pone tenso, pero entre las chicas nos llevamos bien”, dijo.

El segundo lugar fue para Dixiana Garro (con enorme mayor respaldo del público) y el tercero para Kimberly Cascante.