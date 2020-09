De acuerdo a Daily Mail, Megan Bhari, una chica de 17 años, fingió tener un tumor cerebral y en el 2012 decidió crear la fundación Believe in Magic (Cree en la magia). La organización pretendía recaudar fondos para su tratamiento, además de apoyar a otros niños que padecieran la misma enfermedad y que no tuvieran los recursos para sus gastos médicos.