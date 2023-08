Esposa de Bruce Willis habla abiertamente sobre los desafíos de cuidar actor

Emma Heming, la cónyuge de Bruce Willis, vuelve a utilizar las redes sociales para compartir con sus seguidores el desafiante proceso que están viviendo junto al actor, quien hace seis meses, fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

“Sé que parece que estoy viviendo mi mejor vida, pero tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir lo mejor que puedo. No quiero que se malinterprete, no soy buena, porque no lo soy, no estoy bien”, confesó Heming a sus seguidores.

También expresó la importancia de hablar sobre sus sentimientos y no estabilizar la llamada acerca de las ideas que le llegan a la mente.

Heming hizo un llamado a quienes interactuaron con su publicación, instándoles a que se tomen un momento de respiro en su día, salgan a la naturaleza y capturen una fotografía del paisaje que tengan frente a ellos, para luego compartírsela.

“Les pido que sigan buscando esos momentos hermosos en su día”, instó la esposa de Willis.

La solicitud de Emma fue bien acogida, ya que terminó compartiendo varias fotografías que le enviaron.

“Tengo que dar lo mejor de mí por mi propio bienestar y el de mi familia. No es fácil para mí, pero siempre doy lo mejor que puedo”, resaltó en su publicación.

Tallulah, la tercera hija del actor, dejó un comentario en la publicación en el que expresó el profundo amor que siente por Emma y mostró su total acuerdo con las palabras compartidas por la modelo.

Conforme a las palabras de Heming, la enfermedad que afecta a su esposo ha producido alteraciones en su comportamiento y personalidad. Aunque normalmente habla sobre la situación con optimismo, esta ocasión optó por expresar que no se encuentra en su mejor estado y que a veces siente que no está tan hábil en el cuidado de su pareja.

Bruce Willis fue diagnosticado inicialmente con afasia, una enfermedad que afecta el lenguaje. Sin embargo, en menos de un año, su condición evolucionó hacia la demencia frontotemporal, lo que le causa los cambios en el comportamiento del actor.

Después de recibir el diagnóstico, Bruce y su familia decidieron que se retiraría profesionalmente, esto, tras una carrera extensa de 43 años.

Aunque las cinco hijas de Bruce: Rumer, Scout LaRue, Tallulah (nacidas de su relación con Demi Moore), Mabel Ray y Evelynn Pen (fruto de su matrimonio con Emma Heming) se han unido; es su actual esposa quien se encarga por completo de su cuidado.

