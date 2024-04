‘Era demasiado perfecto para mí’, exesposa de Kaká habló de los motivos de su separación

Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido internacionalmente como Kaká, es un reconocido deportista brasileño que se retiró oficialmente de las canchas. Durante su trayectoria como mediocampista ofensivo, obtuvo varios triunfos junto a la Selección Brasil. Recientemente, fue tendencia debido a las declaraciones de su exesposa, Caroline Celico, quien por primera vez dio detalles de su separación.

Caroline Celico estuvo casada durante 10 años con él. Se unieron en matrimonio en 2005 y anunciaron su divorcio en 2015, sin revelar detalles sobre la separación.

Según una entrevista, la influencer brasileña expresó que la decisión de terminar su matrimonio con Kaká se debió principalmente a que “ya no era feliz con él”.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, fueron las palabras de la mujer.

Con estas declaraciones, se descarta la posibilidad de alguna infidelidad, rumor que cobró fuerza al anunciarse la separación.

Aunque no se conoce el medio donde Celico realizó estas declaraciones, se han vuelto virales en las redes sociales, donde los internautas bromean con la idea del “hombre perfecto”.

Según las declaraciones de Caroline Celico, en ningún momento Kaká la traicionó, pero ella sentía que algo faltaba en su relación y que su esposo era 'demasiado perfecto' para ella. (MATTEO BAZZI)

Kaká fue parte de clubes importantes del fútbol como el AC Milán y el Real Madrid, destacándose por su creatividad en los pases, ritmo, goles y regates desde el centro del campo. En varias ocasiones, fue considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

Durante su carrera, Kaká logró conquistar los títulos más importantes en el fútbol: la Copa Mundial de la FIFA, la Liga de Campeones de la UEFA y el Balón de Oro.

A pesar de su retiro, Kaká sigue siendo seguido por millones de fanáticos.

