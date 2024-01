Ellie Goulding y Andrew Taggart se suman a la lista de famosos que visitan Costa Rica

Más famosos se suman a la lista de personalidades internacionales que escogieron a Costa Rica como destino para vacacionar y recibir el 2024. Así como lo hicieron Aitana, Shawn Mendes y Norman Reedus; ahora son los artistas Ellie Goulding y Andrew Taggart, quienes visitaron nuestro país.

La cantante británica, reconocida por el éxito Love Me Like You Do, de la banda sonora de la película 50 Shades of Grey (Cincuenta sombras de Grey), llegó a suelo nacional el 29 de diciembre, según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería.

La artista celebró en Costa Rica su cumpleaños número 37, ya que cumplió el 30 de diciembre. La información oficial confirmó que la artista salió del país el viernes 5 de enero.

La cantante británica Ellie Goulding mostró en Instagram sus aventuras en Costa Rica. (Instagram)

Goulding compartió varias fotografías de su paso por el país con sus más de 13 millones de seguidores en Instagram. En las imágenes se le ve disfrutar de la playa y de una cerveza michelada.

Por su parte, el DJ y cantante Andrew Taggart, conocido como Drew Taggart, también aprovechó para contarles a sus fans lo bien que la está pasando en las playas ticas. El artista estadounidense, parte del dúo The Chainsmokers, entró al país el 3 de enero y hasta el momento no ha registrado salida.

En un posteo de Instagram, el artista subió varias fotos suyas en la playa e incluso cabalgando.

“Este podría ser el lugar más hermoso en el que he estado”, escribió el artista junto a las imágenes.

Drew Taggart gozó de las playas de Costa Rica durante su visita a nuestro país. (Instagram)

Ellie Goulding también pasó un tiempo en una playa tica. Durante su visita a Costa Rica, la artista celebró su cumpleaños. (Instagram)