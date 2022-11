Elena Correa lanzó su primera canción: ‘Perseguiré mis sueños sin importar lo qué digan’

Nuevamente, Elena Correa está dando de qué hablar. Como es usual, ella está enfocada en sus propósitos, en los sueños que quiere materializar y no en lo que de repente puedan decir quienes detrás de un teclado la han criticado en muchos momentos de su vida mediática.

Recientemente, Miss Costa Rica 2017 lanzó su primer sencillo musical, esto después de atravesar un momento complicado y de reencontrarse con la música que la cautivó desde niña.

La canción del género pop, No soy mala, no soy buena, le habla no a quienes la han criticado, sino a todas aquellas personas que al igual que ella sienten que han sufrido bullying en algún momento. El mensaje de Correa, de 32 años, es claro.

Elena Correa, de 32 años, es conocida por ser Miss Costa Rica 2017, sin embargo, ahora le muestra al país una nueva faceta: la de cantante. Foto: Elena Correa para LN

“Está canción la compusimos el artista y compositor nacional Jorge Enrique Rodriguez y yo. Uno de los fines primordiales del tema tiene que ver con que a muchas personas les pasa lo mismo que a mí con el tema del bullying.

Sin embargo, lo que quiero es que puedan decirle al mundo que siempre van a seguir adelante, sonriendo, siendo felices y rodeados de sus personas favoritas, por esta razón en el video estuve con parte de esas personas que considero son especiales para mí”, comentó.

Elena ha sido blanco de críticas desde hace varios años, primero porque en el 2017 fue designada como Miss Costa Rica luego de que la organización decidiera no hacer concurso. Ella fue la virreina del 2016.

“Un día me cansé de estar aguantando hambre”: Elena Correa habla de los cambios físicos que hizo para sentirse mejor

Aunado a ello, Correa ha recibido burlas y comentarios negativos por su relación y posterior matrimonio con Carlos Rodríguez, esto por la diferencia de edad entre ellos. La mujer siempre se ha enfocado en lo suyo, sin embargo, reconoce que sí ha sentido como bullying los ataques de las personas.

“Sí, he sentido que he sufrido bullying cibernético. En muchas ocasiones los comentarios negativos se han pasado de tono. Incluso puedo decir que personas que no conozco me han buscado en mis redes y me han enviado mensajes privados acosándome e insultándome por las perspectivas que otros generan acerca de mi persona”, confío.

Nada de esto detiene a Elena y, blindada contra los detractores virtuales, se aventuró en el mundo del canto, una pasión que nació desde niña. Los comentarios han sido, sobre todo, positivos, aunque nunca faltan aquellos que tienen como fin destruir. Para eso ya está preparada. Durante años ha visto cómo las personas buscan “herirla detrás de un teléfono o computadora”.

“En mi caso he recibido críticas por absolutamente todo lo que hago, no puedo decir que ha sido fácil, ya que al principio hasta lloraba porque no entendía por qué estaban haciendo eso. Sin embargo, conforme han pasado los años, he visto que la gente siempre habla y que al final de los días lo que realmente importa es cómo se siente uno con lo que hace o deja de hacer.

Lo más importante es poder tener la oportunidad de perseguir mis sueños y eso es lo que siempre he hecho. Voy a seguir sin importar el qué dirán”, comentó.

Elena Correa durante la grabación del videoclip de su primer sencillo 'No soy mala, no soy buena'. Foto: Elena Correa para LN

Reencuentro con el canto Copiado!

El lanzamiento de su primer sencillo, que cuenta con video, significa el reencuentro de Correa con el canto, pasión que descubrió cuando tenía 10 años. Belinda la inspiró, pues en la novela que protagonizaba en ese momento, Cómplices al Rescate, también cantaba. Desde entonces, Elena se enamoró de la música y no faltaba su show en las reuniones familiares. Su mamá vio que su gusto iba en serio y la matricularon en clases de canto.

Elena estuvo estudiando hasta los 21 años y por diferentes situaciones dejó el mundo de la música. Creyó que su meta de cantar no sería posible y la dejó ir.

En julio de este 2022, más de una década después de haberse desligado de la música, Elena decidió retomar el entrenamiento de su voz.

“Lo hice porque estaba pasando un momento muy difícil para mí y la verdad es que necesitaba algo que me ayudara a distraerme”, confió.

Elena prefiere no ahondar en el duro episodio, pero sí lo menciona porque finalmente fue el que la acercó nuevamente a su pasión, una que tomó tan en serio que ya lanzó su primera canción.

La profesora María Martha López se convirtió en su guía y, desde julio de este 2022, Elena volvió al ruedo. Un mes después de retomar el canto, la modelo grabó (en video) el cover de Forever my Love, que fue el regalo de aniversario de bodas para su esposo. La interpretación fue tan gustada por sus allegados que la incentivaron a publicarlo en redes, dando por iniciada esta nueva aventura.

La intención de la reina de belleza es continuar trabajando en su voz, ser cada vez una mejor cantante y así “sobrepasar sus propias expectativas”.

¿Se visualiza ofreciendo su propio concierto? Elena responde que sí… mas no se precipita.

“Creo que todos los que nos aventuramos en algo como esto, desde un inicio, soñamos con cosas grandes, cosas como dar un concierto. Así que definitivamente sí me visualizo. Sin embargo, lo único que sé por ahora es que en la vida todo es paso a paso”, expresó.

Lo que Elena experimenta actualmente lo ve como una oportunidad que debe aprovechar, ya que “la vida es muy corta”. Además de cantar, Elena Correa es administradora de empresas y está por graduarse de las maestrías de Mercadeo y Comercio Internacional. Antes cursó la carrera de medicina y cirugía.

Hoy se siente mejor que nunca. “La experiencia que he obtenido durante mi vida me ha hecho ser una mujer mucho más fuerte, empoderada y segura de sí misma. Los tiempos de Dios son perfectos y hoy más que nunca puedo dar fe de eso”.