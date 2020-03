"Sus reflexiones me hicieron pensar en mi vida pasada. Yo soy hijo del encierro, viví en una caleta (escondite) muchos años. Me encaleté para preservar mi vida, y la de mi familia y amigos. Pero no fueron sólo 15 días, ojalá hubiera sido tan corta la sentencia. Fue una década. La diferencia es que yo no me enfrentaba a un virus, sino a una muerte “segura” habida cuenta del calibre de los enemigos de mi padre, quienes querían cobrarle sus pecados con la vida de su hijo Juan Pablo. Hoy que me encuentro en la soledad más absoluta, con mi familia a 10 kilómetros de distancia, en las videoconferencias puedo advertir la angustia en las miradas de mi esposa e hijo, quienes en casa me siguen esperando ansiosos para que yo pueda darles ese abrazo tan entrañable como cada vez que regresaba. Somos conscientes todos de que hay que esperar. Simplemente no nos queda otra (...) ¿Cómo escapé de esa muerte segura? Pues quedándome encerrado. ¿Cómo crees que escaparás de la tuya hoy? Encerrado como yo. Como todos. Sólo así sobreviviremos. ¡Por favor!”. Así mero habló Juan Pablo Escobar, tremenda analogía, a no dudarlo.