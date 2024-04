El tico que participó en ‘Got Talent España’ con una bola de fuego en sus pies

Para el 2023, William Cardoza tenía dos metas claras: la primera era ir al mundial de Freestyle Soccer, en República Checa; y la segunda consistía en obtener un pase para las audiciones del programa Got Talent España. Lo que Willy Elástico -como se hace llamar en redes sociales- nunca pensó, fue que ambas llegarían en el mismo momento.

Todo ocurrió en junio del 2023, cuando le aceptaron el video que había mandado al casting del programa español, para luego invitarlo a presentarse frente a Florentino Fernández, Paula Echevarría, Risto Mejide y Edurne, el panel de jurados.

William Cardoza realiza presentaciones en plazas y semáforos para poder costear sus viajes. (Cortesía)

“Ellos me llamaron y me dijeron que tenían 10 días para hacer todas las audiciones del programa, entonces yo tuve que escoger la última fecha para poder reunir los viáticos y todo eso. Me acuerdo que ellos me preguntaron que si yo podía pagar todo y yo les dije que sí, de lo contrario le daban mi campo a alguien más, porque había una larga fila en espera”, comenta.

William recuerda que en aquel momento no tenía dinero, pero que comenzó a hacer pequeños shows en diferentes semáforos de Costa Rica para costearse el boleto, la estadía y la alimentación. También comenzó a subir más videos a TikTok y buscó patrocinios; sin embargo, tenía aproximadamente una semana y no lo consiguió.

Aun así reunió lo suficiente para el boleto, pero para costear el hospedaje y la alimentación solo tenía $120, aproximadamente. A pesar de ir corto de efectivo, sucumbió a la tentación de comprarse una camisa de Costa Rica en el aeropuerto, pues soñaba con hacer su audición con la tricolor puesta. Le costó $100, por lo que solo le quedaron $20 en el bolsillo.

Finalmente llegó a España, encontró un hostel y allí se quedó. Al día siguiente asistió desde muy temprano a la audición, a pesar de que él era el último en la fila y que subiría al escenario a eso de las 10 p. m.

El costarricense llegó a Got Talent España con una propuesta diferente, que consistía en hacer una rutina de futbol estilo libre con un balón en llamas.

“Mi presentación duró como dos minutos y, el momento que más me puso feliz, fue cuando terminé, pues el público se levantó en los asientos, empezó a aplaudir y empezó a gritar para que me dieran el pase de oro (para clasificar directo a la semifinal). A los jueces les gustó, me dijeron que la dificultad de los trucos de mi presentación era diferente y que no habían visto algo así, que era algo muy arriesgado”, detalla.

William Cardoza participó en el mundial de futbol estilo libre, el cual se llevó a cabo en República Checa, en el 2023. (Cortesía)

En aquel momento obtuvo el “sí” de tres jueces y el “no” de Risto, quien rara vez le da el visto bueno a un participante. Con ese resultado, el joven de 25 años, vecino de Guadalupe, pasó a la siguiente etapa.

Él cuenta esta historia porque su audición en el programa español aún no salió al aire; sin embargo, la cuenta oficial del espacio, en redes sociales, publicó recientemente el video.

Luego de su presentación, William quedó a la espera de que lo llamaran para continuar a la siguiente etapa. Él había decidido quedarse en territorio europeo un tiempo, pues en agosto iba a participar en el mundial de Freestyle Soccer en Praga, República Checa.

“Me escribieron de Got Talent para que enviara un video de lo que iba a hacer en semifinales, pero para lo que yo quería hacer en semifinales ocupaba ciertos elementos que no tenía ahí y no tenía cómo conseguirlos. Entonces yo les hice mi propuesta por escrito y luego de eso ellos tenían que contactarme, pero al final no me contactaron”, detalla.

Al final, William decidió continuar en Europa tres meses más, pero ¿cómo se costeaba la estadía?

Para el costarricense la respuesta es muy sencilla: haciendo presentaciones en lugares turísticos de Europa.

Así transcurrieron los días antes del mundial de Freestyle Soccer, en el que anteriormente había obtenido el quinto lugar en la categoría Rutina.

La felicidad de William es que, en el 2023, pudo cumplir sus dos grandes metas, por lo ya tiene los ojos puestos en sus nuevos retos.

“La experiencia fue de las mejores, fue como que cumplí un sueño. Lo bueno de haber tenido esas oportunidades es que me abrieron puertas. Me enviaron una invitación para ir al Got Talent Croacia, que es por ahí de setiembre y noviembre, y en Italia me invitaron a participar en el programa Tu sí que vales”, afirma.

Muchos años de esfuerzo

William empezó a practicar el futbol al estilo libre en el 2014, cuando realizaba giras para mostrar su talento en colegios de diferentes lugares de Costa Rica.

Un año más tarde, en 2015, decidió que se iba a dedicar a esto de forma profesional y buscó concursos fuera del país. De esta forma ha recorrido más de 18 países.

William siempre ha sido un fanático del fútbol, de hecho durante su adolescencia jugo en equipos como Barrio México y Guadalupe, pero luego comenzó a notar que “había mucha argolla” y decidió comenzar una carrera por su lado.

William Cardoza se comenzó a preparar con la bola de fuego en el 2021, pues quería sorprender a los jueces de 'Got Talent España'. (Cortesía)

Su carrera rindió frutos, pues en 2016 y en 2017 fue campeón nacional de Freestyle Soccer y, en 2018, fue cuando comenzó a presentarse en los semáforos para conseguir dinero para sus viajes.

“A veces estoy en los semáforos y en otras ocasiones hago mis presentaciones en lugares turísticos. Yo pongo una caja, pongo mis redes sociales para cualquier colaboración y ahí realizo mi show. De repente la gente comienza a llegar, se acomodan en círculo y se quedan viendo lo que hago. Al final a la gente le gusta y colabora”, dice.

Lo de la bola de fuego, asegura que fue algo que probó por primera vez en el 2021. A partir de ahí lo empezó a practicar y a perfeccionar. Hasta ahora nunca se ha quemado.

“Yo tenía la idea de ir a Got Talent desde el 2021, entonces yo pensé: ‘Si quiero que me escojan, tengo que hacer algo que asombre, algo diferente, que no haga nadie más’; y creo que eso fue lo que les gustó a ellos, la bola de fuego les pareció diferente, y eso me ayudó mucho”, asevera.

El deseo de William es conseguir patrocinadores u otro tipo de apoyos, pues aunque está muy agradecido con la gente que lo ayuda en los semáforos y en las plazas, a veces tiene que correr mucho. Al final, su intención siempre será llevar el nombre de Costa Rica y dejarlo muy en alto.