¿El rey Carlos III tuvo un romance con Barbra Streisand? Esto dice ella en su nuevo libro

“Si hubiera jugado bien mis cartas, yo podría haber sido la primera princesa judía”, escribió Barbra Streisand en su libro My name is Barbra, donde recopila sus memorias más preciadas. En la época en la que conoció al rey Carlos III, la cantante estaba en auge y era reconocida en todo el mundo.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌